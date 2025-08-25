Gabon: Le Procès de la Transition - Quand le rire s'invite à la fête

Le public gabonais va découvrir le 6 septembre prochain, une pièce préparée par les humoristes de VaPa scripta international qui mettra en scène, un tribunal où seront jugés les militaires "libérateurs" du 30 août 2023.

Ils sont dans leur quartier général, répétant avec minutie leurs textes. Le grand Procès de la Transition qui se prépare, se veut une promesse de fou rire.

Un procès ubuesque ou "croquignolesque" pour emprunter le terme consacré par les acteurs eux-mêmes, qui mettra en scène, un tribunal. Avec deux avocats loufoques qui vont s'écharpper autour d'un accusé : le CTRI.

Il s'agit d'une représentation dans laquelle, le CTRI est mis au banc des accusés pour avoir organisé le coup de la Libération. Une pièce à pouffer de rire ponctuée de références et des personnages incarnés bien connus du public gabonais. C'est donc un passage en revue comique des différents événements d'avant, pendant et après la période de Transition.

Cette parodie politique, au delà du caractère humoristique, « raconte et magnifie à sa manière, les événements du 30 août 2023 ».

Le Gabon peut se féliciter d'avoir des artistes aussi talentueux qui proposent d'autres univers dans le chapitre humoristique gabonais.

La troupe VaPa scripta, initiatrice de ce grand spectacle, n'est pas à son premier procès.

Il y a quelques mois, elle mettait en scène, Le Coq cocufié, une pièce qui a connu un franc succès. Le procès de la transition ouvrira son audience le 6 septembre à l'immeuble Arambo. Il se définit, par ses organisateurs, comme le procès le plus comique de la 5 ème République.