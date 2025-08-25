Gabon: Coup d'envoi de la 2e édition du Grand Cross de Ngouoni

Ce 23 août 2025, à Ngouoni, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a donné le coup d'envoi de la 2e édition du Grand Cross de Ngouoni.

Plus d'une centaine de coureurs, toutes générations confondues, ont pris part à cet événement placé sous le signe du dépassement de soi, de la solidarité et de la promotion de la santé par le sport.

Par leur participation active, le couple présidentiel a réaffirmé l'importance du sport comme levier de cohésion sociale et de renforcement du vivre-ensemble, au service de l'unité nationale.