Sénégal: Osaka - Le pays parie sur le cinéma pour booster son tourisme

24 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Elh. I. THIAM (Envoyé spécial à Osaka)

Le Sénégal mise sur le cinéma et le film d'animation pour renforcer son attractivité touristique et économique, notamment à l'occasion de l'Exposition universelle d'Osaka. L'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), en partenariat avec l'Asepex, veut diversifier l'offre touristique en s'inspirant de modèles internationaux comme Hollywood, Nollywood ou encore le Japon, reconnu pour son animation.

Selon son directeur général, Adama Ndiaye, le cinéma constitue une niche stratégique capable de valoriser la culture et les paysages sénégalais, tout en attirant investisseurs et visiteurs. Le Sénégal souhaite ainsi développer des productions originales enracinées dans sa culture, tout en construisant des partenariats innovants avec le Japon, pays pionnier dans le domaine. « Le Japon est une référence dans l'animation, surtout pour les films destinés aux enfants et les productions futuristes. Nous pensons que ce modèle est inspirant pour le Sénégal, notamment parce que les coûts de production y sont jugés plus abordables », a argué Adama Ndiaye, Dg de l'Aspt. Interrogé sur ce que le Sénégal pourrait offrir au marché japonais, il évoque des contenus originaux enracinés dans la culture sénégalaise.

« Les Japonais sont attirés par la nature et la culture. L'animation peut valoriser ces richesses et créer des convergences entre nos deux pays. L'idée n'est pas seulement de recevoir un appui technique, mais de construire un partenariat qui apporte aussi des contenus uniques au Japon ».

