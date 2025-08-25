Sénégal: Mawlid 2025 - Les moustarchidines assainissent le champ de courses de Tivaouane

Fidèles à la tradition, les moustarchidines se sont retrouvés ce dimanche 24 aout 2025 dès 7 heures au champ de courses de Tivaouane pour une vaste opération de désherbage et de nettoyage, marquant ainsi le coup d'envoi des préparatifs du Mawlid. Venus de plusieurs localités, ils ont travaillé dans la ferveur afin de rendre le site prêt à accueillir les milliers de pèlerins attendus lors de la célébration de la naissance du Prophète Mouhammed (PSL).

Si le travail de désherbage a été relativement plus simple cette année, les fortes pluies tombées sur la ville sainte ont laissé de nombreuses flaques d'eau dans le champ de courses. Une situation qui continue de poser un défi au comité d'organisation. S'exprimant au nom du comité, Oustaz Cheikh Ahmed Tidiane Sarr a souligné que, malgré les efforts déployés par la mairie de Tivaouane pour le drainage, des désagréments persistent. « Nous avons décidé d'apporter des changements dans l'installation des tentes afin d'éviter les zones basses inondées », a-t-il expliqué, précisant que ces ajustements visent à améliorer le confort des fidèles.

Concernant l'éradication définitive des flaques d'eau, le responsable a reconnu que la tâche reste complexe. Plusieurs réunions ont déjà été tenues avec les autorités municipales et des experts du mouvement pour étudier cette question. « Peut-être que d'ici l'année prochaine, avec l'implication des autorités étatiques et locales, nous pourrons trouver une solution durable », a-t-il ajouté.

En parallèle aux travaux matériels, les séances de bourdes ont déjà débuté sous la direction de la commission de l'enseignement et de l'orientation islamique. Cette année, elles sont placées sous le thème : « Sayyidina Mouhammed tel qu'enseigné par Sayyid Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum ». Ces moments de prières et de conférences permettront de revisiter les valeurs du Prophète (PSL) à travers l'héritage spirituel transmis par le guide des moustarchidines.

Comme chaque année, le point culminant sera la venue de Cheikh Sayyid Mouhamadou Moustapha Sy, qui prononcera son cours magistral la nuit du Mawlid. « C'est un moment unique où il nous révèle des facettes inédites de la vie et des enseignements du Prophète », a rappelé Oustaz Cheikh Tidiane Sarr. Les préparatifs se poursuivent donc à Tivaouane, avec la même ferveur et la même organisation, en attendant la grande nuit de célébration avec le Responsable moral des mourstarchidines, Serigne Moustapha SY Almaktoum.