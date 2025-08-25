Sénégal: Inondations à Touba - Le député Cheikh Thioro Mbacké propose la construction de logements sociaux

Les récentes pluies ont provoqué des dégâts à Touba, ce qui interpelle les autorités sur la nécessité de travailler davantage sur l'assainissement de la ville. L'honorable député Cheikh Thioro Mbacké, qui est également le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, suggère de construire des logements sociaux pour reloger les populations qui vivent dans des zones inondables.

Après avoir visité les zones inondées de Touba samedi dernier, Cheikh Thioro a constaté que la situation est critique. Selon lui, le gouvernement doit redoubler d'efforts pour résoudre le problème, malgré les initiatives déjà prises pour assainir la ville. Il estime que l'État doit intensifier ses efforts pour répondre aux besoins de la ville en pleine croissance.

Cependant, il note que certaines zones de Touba ne sont pas assainies. Pour résoudre ce problème, il propose la construction de logements sociaux pour reloger les populations vivant dans ces zones. « Les habitations situées dans des zones inondables doivent être déplacées », affirme-t-il. Il invite le gouvernement à trouver des solutions en concertation avec le khalife général des mourides.

Selon lui, à l'instar de Dakar et d'autres zones, Touba a également besoin de logements sociaux. Il estime que la Société nationale des habitations à loyers modérés (SN-HLM) et la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) doivent trouver des moyens pour proposer des logements sociaux à Touba, soulignant que le foncier nécessaire existe déjà dans la ville.

Le parlementaire a salué l'acte solidaire de Serigne Mountakha Mbacké, qui a mis à disposition de Touba Ça Kanam 20 millions de francs CFA pour aider les sinistrés. Il invite toutes les bonnes volontés à emboîter le pas. Enfin, il a lancé un appel aux populations pour qu'elles dépolitisent le problème des inondations.