Sénégal: Kédougou - Arrestation pour traite de personnes et proxénétisme

24 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Kédougou a procédé à l'arrestation d'une femme impliquée dans une affaire de traite de personnes, proxénétisme et association de malfaiteurs.

Selon les enquêteurs, tout est parti d'un renseignement faisant état de l'exploitation d'une jeune fille convoyée du Nigeria vers le village de Mamakhono. La victime aurait été contrainte de verser une partie de ses revenus quotidiens à sa proxénète afin de rembourser des « frais » de voyage estimés à 2 millions de francs CFA.

Alertée, une équipe de la DNLT s'est rendue sur place et a interpellé la suspecte ainsi que la victime à leur domicile. Lors de son audition, la mise en cause a partiellement reconnu les faits. Elle a expliqué que sa sœur, qui avait convoyé la jeune Nigériane, lui avait confié cette dernière. Elle a admis avoir collecté les sommes issues de la prostitution pour les envoyer périodiquement à sa sœur, tout en niant avoir tiré un bénéfice personnel de l'opération. La suspecte a également contesté le montant total, évoquant un million de francs CFA au lieu de deux.

