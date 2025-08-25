Cameroun: Yaoundé - Une adolescente de 16 ans meurt après avoir consommé du pain et du chocolat empoisonnés

Un drame d'une rare cruauté a secoué le quartier Manguier, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er (département du Mfoundi, région du Centre), le 19 août 2025. Mvondo Elodie Ekotto, âgée de 16 ans, a perdu la vie après avoir ingéré du pain et du chocolat empoisonnés offerts par un prétendu admirateur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime avait quitté le domicile familial en raison de différends avec sa belle-mère. Elle s'était alors rendue chez son petit ami, Mvom Akomo. C'est dans cette maison qu'elle a croisé Safira Ramadan, un proche de ce dernier, qui nourrissait visiblement des intentions malveillantes.

Se plaignant de la faim, Elodie a accepté l'offre de Ramadan qui proposait de lui acheter du pain et du chocolat. Mais l'homme a par la suite reconnu avoir volontairement empoisonné le pain, affirmant vouloir l'endormir afin d'abuser d'elle. « J'ai acheté le pain, le chocolat ainsi qu'un produit [Arata Chop die]. Je pensais qu'elle allait juste s'assoupir », a-t-il avoué devant les enquêteurs.

Constatant que l'adolescente ne réagissait plus, Ramadan a sollicité l'aide de son oncle et de deux autres membres de sa famille pour prendre la fuite. Le groupe a d'abord rejoint Foumban, puis Douala, avant que le fugitif ne soit finalement arrêté et reconduit à Yaoundé. Sur place, il a procédé à une reconstitution de son acte macabre.

À ce jour, Safira Ramadan et trois membres de sa famille, dont une femme, sont aux mains de la gendarmerie. Ils font l'objet d'interrogatoires dans le cadre de l'enquête en cours.