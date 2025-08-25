Cameroun: L'archevêque Bayemi au centre d'un scandale sexuel et d'une affaire de cybercriminalité

L'Archevêque d'Obala, Mgr Sosthène Léopold Bayemi, est éclaboussé par une affaire qui mêle scandale sexuel présumé et cybercriminalité. Une vidéo compromettante circulant sur les réseaux sociaux le montre prétendument en train de formuler des propositions indécentes à une femme.

Dans cet enregistrement amateur, le haut dignitaire de l'Église catholique est accusé d'avoir suggéré à son interlocutrice de se filmer lors d'un rapport sexuel avec un tiers, ou encore d'organiser une relation à trois, avant de lui transmettre les images.

La piste du chantage

Cependant, une seconde version des faits apporte un nouvel éclairage. Le prélat aurait reçu, le 20 avril 2025, des messages anonymes affirmant détenir des vidéos compromettantes de lui. Les auteurs exigeaient le paiement de 5 millions de francs CFA dans un délai de deux jours. Face à cette tentative présumée de chantage, Mgr Bayemi a décidé, sur conseil de son avocat, de porter plainte pour extorsion, atteinte à la vie privée et cybercriminalité.

L'enquête en cours

Saisie de l'affaire, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication (ANTIC), en collaboration avec les forces de l'ordre, a ouvert une enquête qui a conduit à l'interpellation de Mayemi Mayemi Paul Christian. Cet homme, ancien compagnon de Nadine -- une Camerounaise installée en France et proche du prélat --, a reconnu avoir cloné le téléphone de son ex-compagne.

Il aurait ainsi eu accès à des vidéos, enregistrements et conversations entre elle et l'archevêque. Toutefois, il affirme n'avoir jamais tenté d'extorquer de l'argent à Mgr Bayemi. Selon ses dires, il aurait même détruit les fichiers compromettants dès qu'il a compris être dans le viseur de la police.

Une affaire encore pleine de zones d'ombre

Mayemi pointe plutôt un ami, présenté comme informaticien expérimenté, qui aurait pu manipuler ou diffuser les images afin de mettre la pression et obtenir sa libération.

Pour l'heure, l'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur cette affaire où s'entremêlent scandale moral, chantage présumé et cybercriminalité. Reste à savoir si Mgr Bayemi est réellement impliqué dans les faits reprochés, ou s'il est la cible d'une machination destinée à fragiliser son autorité.