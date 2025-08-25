Cameroun: Huawei - Dix ans d'engagement pour la formation numérique des jeunes camerounais

Le géant chinois Huawei a célébré à l'hôtel Djeuga Palace de Yaoundé la Journée du numérique, marquant également les dix ans de son programme de formation des jeunes talents. L'événement a réuni des membres du gouvernement, des diplomates, ainsi que des étudiants sélectionnés pour participer aux programmes de l'entreprise.

D'entrée de jeu, le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, Jacques Fame Ndongo, a salué les résultats engrangés au cours de la décennie :

« Depuis une décennie, Huawei n'a cessé de montrer son engagement auprès du développement numérique au Cameroun. Je tiens à féliciter Huawei pour ses initiatives et assurer que notre ministère sera toujours à ses côtés », a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de faire des universités camerounaises de véritables pôles de digitalisation et d'innovation.

Un bilan déjà conséquent

Depuis 2016, Huawei Cameroun déploie trois grandes initiatives : Seeds for the Future, l'ICT Academy et l'ICT Competition. Grâce à ces programmes, plus de 10 000 jeunes Camerounais ont été initiés aux TIC, dont 400 ont obtenu des certifications professionnelles et près de 200 ont intégré directement l'entreprise.

Mme Olylia Wang Lei, nouvelle Directrice Générale de Huawei pour la zone CEMAC, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités camerounaises pour leur accompagnement constant : « Je voudrais pleinement exprimer ma gratitude auprès du gouvernement, en particulier au ministère de l'Enseignement supérieur et à celui des Postes et Télécommunications ».

Une nouvelle promotion en route pour la Chine

Moment marquant de cette édition : la présentation des dix lauréats 2025 du programme Seeds for the Future. Sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, ces étudiants s'envoleront pour la Chine afin de bénéficier d'une formation avancée en technologie numérique.

« Nous sommes animés par une grande curiosité à l'idée de découvrir un pays de technologies avancées et d'enrichir nos connaissances », a confié Djenabou Charifa Alioum, capitaine de cette nouvelle promotion issue de SUP'PTIC.

Un partenariat renforcé pour la souveraineté numérique

La reconnaissance des autorités camerounaises à l'égard de Huawei s'explique aussi par les résultats des promotions précédentes. Celle de cette année avait notamment décroché un premier prix en innovation et une deuxième place en réseau lors de la Huawei ICT Competition, compétition internationale regroupant 179 équipes issues de 48 nationalités.

Pour le ministère des Postes et Télécommunications, cette collaboration s'inscrit directement dans la stratégie nationale de développement : « Dans le cadre de la SND30, le numérique est considéré comme un catalyseur majeur du développement technologique et économique. La coopération avec Huawei contribue à asseoir la souveraineté numérique du pays », a affirmé son Représentant.

Durant cette célébration, les autorités ont également effectué visite des stands qui mettait en exergue le savoir faire des établissements partenaires de la « Huawei ICT Academy », celui des anciens Seeds et des partenaires de l'évènement à l'instar de la CAMTEL et de l'Institut Confucius. Huawei a également organisé des entretiens d'embauche pour des chercheurs d'emploi qui ont eu l'opportunité de rencontrer l'équipe des ressources humaines présentes à son stand durant toute cette journée.

En clôture, Huawei et le gouvernement camerounais ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier les investissements dans la formation de la jeunesse, avec pour horizon une véritable transformation digitale du Cameroun.

L'après-midi de la journée a été marqué par des partages d'expérience par les anciens bénéficiaires du programme « Seeds for the Future » devenus entrepreneurs, c'est le cas de TCHAGNA Aurelle, ancien étudiant de SUP'PTIC, aujourd'hui PDG de la start-up InchTechs située à Nsimeyong ; NYEMB André Kévin, Seed 2024 et promoteur de l'initiative JIANTS ; BISSOG Samuel et l'ambassade des Seeds for the Future du Cameroun l'ancien étudiant de SUP'PTIC Rouitanko Madi qui a inspiré beaucoup d'étudiants à travers son exposé qui a retracé son parcours académique et professionnel.

Cet après-midi a été aussi l'occasion d'échanger avec les étudiants à travers un panel animé par Huawei et les dirigeants des écoles partenaires de la « Huawei ICT Academy » au Cameroun sur la thématique « TIC, Formation et débouchés : Comment répondre aux défis du numérique dans le contexte universitaire en s'arrimant aux normes et tendances de formation internationales et à la vision gouvernementale ? ».