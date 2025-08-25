Sénégal: Vers un inventaire des surfaces emblavées pour la production arachidière (DG SONACOS)

Dakar — Le directeur général de la Société nationale des Oléagineux du Sénégal (SONACOS, El Hadj Ndane Diagne, a annoncé, "d'ici peut-être quelques semaines", le démarrage d'un inventaire devant permettre de déterminer les superficies totales emblavées pour l'arachide, en vue de prendre des mesures pour un déroulement de la campagne arachidière.

"Aujourd'hui, il n'y a pas encore un inventaire des surfaces emblavées. D'ici peut-être quelques semaines, nous allons procéder à un inventaire des surfaces emblavées", a-t-il révélé dans un entretien avec l'APS.

"Ensuite, a dit le DG de la Société de commercialisation des oléagineux du Sénégal, il y aura une campagne de suivi qui permettra de savoir, vers la fin de la campagne, quelles sont les surfaces totales emblavées" pour la culture arachidière.

Il a relevé l'existence d'autres moyens technologiques pouvant permettre cet inventaire, étant étendu que la SONACOS, de son côté, peut déployer ses agents de terrain "pour aller voir comment se comportent les cultures".

El Hadj Ndane Diagne a ajouté que les données recueillies permettent à la société de faire ses projections, en incluant aussi les chiffres du ministère de l'Agriculture et "les données technologiques, pour dire : voilà ce que nous espérons à la fin de la campagne", en termes de récolte.

Selon lui, "lorsqu'on saura de manière approximative la récolte totale d'arachide au Sénégal, c'est en ce moment que" les objectifs de collecte seront fixés.

Il rappelle qu'une partie est destinée à la consommation, une autre sera reconstituée sous forme de réserve semencière, une partie sera perdue, et une partie va revenir aux huiliers.

"C'est sur cette base, à la fin, que nous pourrons déterminer et dire : voilà ce que nous attendons pour cette année, quel sera notre objectif de collecte", a-t-il conclu sur ce point, avant de faire le bilan de la précédente campagne, pour laquelle il a exprimé sa satisfaction.

"L'année dernière, nous n'avions pas une très nette visibilité en début de campagne. Mais pour entrer clairement dans la campagne, nous avons donné le chiffre de 300 000 tonnes" à collecter, a-t-il dit.

Certains jugeaient illusoire de passer de 12 000 la précédente année à 300 000 tonnes, "mais entre temps, nous avons eu des données beaucoup plus claires avant même le mois de décembre".

"Nous avons proposé notre budget à notre conseil d'administration qu'il a approuvé à 115 000 tonnes. On a laissé l'information de 300 000 tonnes au personnel, pour qu'il continue de travailler sur ce même objectif. A la fin, nous avons fini la campagne tant bien que mal à plus de 155 000 tonnes, qui, selon nous, est une très bonne réalisation, et je félicite tous les collaborateurs pour ce travail exceptionnel qu'ils ont fait", a-t-il poursuivi.

Selon son directeur général, la SONACOS considère qu'elle part cette année à partir de zéro, "nous démarrons avec cela comme référence, aussi bien en termes de réalisation de chiffres, mais aussi nous partons avec cette référence pour la suite en termes d'opérations".

"Les mêmes pratiques qui nous ont amenés à ce niveau-là seront revisitées et nous allons apporter toutes les améliorations nécessaires sur le process et sur l'excellence opérationnelle que nous produisons à chaque fois", a promis El Hadj Ndane Diagne.