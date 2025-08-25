Togo: Plus de 1000 avocats étrangers attendus à Lomé

24 Août 2025
Togonews (Lomé)

La capitale togolaise sera, du 3 au 6 décembre prochain, le point de convergence de la profession d'avocat à travers le monde à l'occasion du 39e congrès de la Conférence internationale des barreaux (CIB).

Plus de 1000 avocats venus de divers horizons sont attendus à cette rencontre.

Les travaux porteront sur les mutations profondes que connaît la profession face à la digitalisation et à l'IA. Les participants réfléchiront aux moyens d'intégrer les technologies numériques dans la gestion des cabinets, tout en renforçant le rôle de l'avocat dans le développement économique et social des pays.

La conférence sera également l'occasion de débattre des impacts du droit sur la justice sociale, notamment sur la manière dont son application peut contribuer à réduire les inégalités et à renforcer la cohésion dans les sociétés.

Créée pour promouvoir l'État de droit et défendre les droits humains à l'échelle mondiale, la Conférence internationale des barreaux réunit chaque année des praticiens du droit afin de partager leurs expériences et d'échanger sur les défis contemporains.

