Cote d'Ivoire: Prix Cultura Afrique Francophone 2025 - Souley Moutari du Niger sacré Grand Prix à Ouidah

La ville historique de Ouidah tenue le samedi 23 août 2025 était au rythme de l'excellence journalistique et culturelle. Et ce, à l'occasion de la cérémonie de clôture du Prix Cultura Afrique Francophone 2025, à la maison de la culture de la cité béninoise.

Le point d'orgue de la soirée a été la désignation de Souley Moutari, journaliste nigérien de l'ONEP, lauréat du Grand Prix Cultura Afrique Francophone 2025 pour la catégorie presse écrite. Il a été félicité pour son enquête approfondie sur la gestion et la conservation du Centre historique d'Agadez, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Commissariat général a salué « la qualité, l'originalité et l'engagement » de son travail.

D'autres lauréats se sont distingués dans leurs catégories respectives, à savoir Presse numérique, Bérénice Gainsi (Bénin), pour un reportage sur les patrimoines vivants ; Radio, Diahra Faskoye (Mali), pour une narration immersive ; Télévision, Fabrice N'DE (Côte d'Ivoire), récompensé pour la qualité de son récit visuel

Organisé pour la première fois hors de la Côte d'Ivoire, cet événement s'est déroulé du 21 au 23 août 2025, autour du thème « Culture, héritage et patrimoine »

En prélude à la finale, un atelier de formation a réuni journalistes culturels de huit pays francophones d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo)

Au programme, l'on avait l'Atelier « Médias et Patrimoine » dirigé par le sociologue du développement Souberou Osseni, qui a insisté sur le rôle unificateur du patrimoine dans les médias. La formation au Mobile Journalism a été dispensée par le spécialiste Gaston Yamaro. Ce dernier a mis en lumière l'usage innovant du smartphone dans la production de contenus culturels

Il faut signaler que le programme comportait également des projections cinématographiques et un colloque régional sur la mobilité des professionnels des médias culturels

34 productions en compétition et des finalistes talentueux

Sur 45 candidatures soumises, 34 productions originales ont été retenues dans quatre catégories, à savoir presse écrite, presse numérique, radio et télévision. Les noms des finalistes ont été révélés lors d'une conférence de presse à Cotonou.

·Presse écrite : Souley Moutari (Niger), Edouard Coffi Katchikpé (Bénin), Adama Ndiaye (Sénégal)

·Presse numérique : Bérénice Célia Gainsi (Bénin), Salifou Dabou (Côte d'Ivoire), Zoerim Désiré Sawadogo (Burkina Faso)

·Radio : Diahra Faskoye (Mali), Amadou Moustapha Dieng (Sénégal), Léonard Claudel Sonehekpon (Bénin)

·Télévision : Fabrice N'DE (Côte d'Ivoire), Pape Malick Thiam (Sénégal), Cheick Oumar Sangaré (Mali)

La ville de Ouidah, riche d'histoire et de mémoire, a offert un cadre symbolique pour cette première édition internationale du Prix Cultura. Au-delà de la compétition, l'évènement a été un moment d'échanges, de formation et de plaidoyer : professionnalisation du journalisme culturel, visibilité du patrimoine, et renforcement de la voix des acteurs culturels de la région. Des prix spéciaux ont également été attribués à des figures culturelles béninoises pour leur contribution à la mémoire, la transmission ou le mécénat.