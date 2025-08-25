Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2025-2026 - Ouverture des inscriptions au préscolaire et au CP1 sur toute l'étendue du territoire

Le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a annoncé, à travers un communiqué officiel, le lancement des inscriptions pour le préscolaire et le cours préparatoire première année (CP1), au titre de l'année scolaire 2025-2026. Celles-ci se dérouleront sur l'ensemble du territoire national, du lundi 25 août au vendredi 05 septembre 2025, de 7h30 à 16h30.

Âges requis pour le préscolaire et le CP1

Concernant le préscolaire, les conditions varient selon le type d'école :

· 3 à 5 ans pour les établissements disposant des petites, moyennes et grandes sections ;

· 4 à 5 ans pour les Centres Préscolaires Communautaires (CPC) et les écoles ayant uniquement la moyenne et la grande section ;

· 5 ans pour les classes uniques de grande section ou les classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires.

Pour le CP1, les inscriptions s'adressent aux enfants âgés de 6 à 9 ans, la priorité étant donnée à ceux qui auront 6 ans au 31 décembre 2025.

Procédure et gratuité des inscriptions

Le Ministère rappelle que les inscriptions dans les établissements publics sont totalement gratuites. Elles se font sur présentation d'un extrait d'acte de naissance ou de tout autre document de naissance. À défaut, l'élève peut être recruté sans extrait, mais les parents disposent alors d'un délai d'un an pour fournir le document à la direction de l'école.

Un appel aux parents

Dans son communiqué, le Ministère a lancé un appel pressant aux parents afin d'assurer la scolarisation des enfants : « La place de ton enfant est à l'école, alors inscris-le ! ». Cet appel s'inscrit dans la dynamique de l'État ivoirien visant à renforcer l'accès universel à l'éducation dès le bas âge, conformément aux réformes engagées pour améliorer la qualité des apprentissages.

Cette campagne d'inscription marque le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2025-2026, avec l'ambition d'accueillir le plus grand nombre d'élèves dans de bonnes conditions.