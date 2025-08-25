Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les militants du Pdci-Rda mobilisés pour le dépôt du dossier de candidature de Cheick Tidjane Thiam

Le dossier de candidature à l'élection présidentielle du Président du Pdci-Rda, Cheick Tidjane Thiam, a été officiellement déposé ce dimanche 24 août 2025 auprès de la Commission électorale indépendante (Cei), à son siège situé aux 2 Plateaux, Cocody.

Absents du pays, les documents de candidature ont été remis par le directeur de cabinet du candidat, l'ancien ministre Alain Kokotré Kouakou, représentant de Cheick Tidjane Thiam. Cette démarche a marqué un moment important dans la campagne, témoignant de l'engagement des soutiens de Thiam.

Une foule de militants et de sympathisants du Pdci-Rda étaient présents sur place pour exprimer leur soutien indéfectible au candidat. Cet événement a été l'occasion pour les militants de réaffirmer leur engagement envers la candidature du Président Thiam. L'atmosphère était chargée d'une énergie collective, illustrant la détermination des membres du vieux parti à œuvrer pour une Côte d'Ivoire plus juste, inclusive et prospère.

Le dépôt de ce dossier ne constitue pas seulement une formalité administrative, mais un signal fort envoyé par le Pdci-Rda. Ce dernier parvient à réunir derrière lui une large coalition de forces politiques et de citoyens engagés en faveur du changement et de la réconciliation nationale.