Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Dje Bi Dje Olivier Vamy franchit l'étape du dépôt de candidature

24 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La course à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire continue de prendre forme à mesure que la Commission Électorale Indépendante (CEI) reçoit les dossiers de candidature. Ce dimanche 24 août 2025, l'institution a enregistré au siège central de Cocody II-Plateaux, le dossier de Monsieur Dje Bi Dje Olivier Vamy. Il officialise ainsi son entrée dans la compétition pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

En se présentant devant l'administration électorale, il manifeste clairement sa volonté de briguer la magistrature suprême et d'inscrire son nom parmi les personnalités prêtes à proposer une alternative de gouvernance aux Ivoiriens.

Avec cette étape franchie, le dossier de Dje Bi Dje Olivier Vamy devra désormais être examiné par le Conseil constitutionnel, seule institution habilitée à valider ou rejeter les candidatures à l'élection présidentielle. Cette phase cruciale déterminera sa présence effective sur la ligne de départ, aux côtés d'autres prétendants déjà enregistrés ou en passe de l'être.

La candidature de Dje Bi Dje Olivier Vamy témoigne également de la vitalité du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. À l'approche du scrutin, la diversité des profils et des sensibilités politiques offre aux électeurs un éventail élargi de choix, renforçant ainsi le caractère démocratique du processus.

La CEI, pour sa part, continue de dérouler son calendrier. Consciente de l'importance de ce rendez-vous électoral, elle a ouvert ses services de manière exceptionnelle durant le week-end afin de permettre aux différents candidats de déposer leurs dossiers dans les délais impartis. Une mesure qui illustre la volonté de l'institution d'assurer un processus inclusif et transparent.

À deux mois du scrutin, chaque candidature enregistrée vient rappeler que l'élection présidentielle d'octobre 2025 s'annonce décisive. Pour Dje Bi Dje Olivier Vamy, le dépôt de son dossier marque le passage d'une ambition personnelle à une réalité politique, désormais suspendue à la décision du Conseil constitutionnel.

