Sénégal: Trésor public - Vers un système intégré de gestion financière et comptable opérationnel à partir de janvier 2026 (DG)

Saly — Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor public, Amadou Tidiane Gaye a annoncé samedi à Saly (Ouest), que le Trésor public ambitionne de rendre opérationnel, à partir de janvier 2026, un système intégré de gestion financière et comptable.

"Nous avons lancé le processus et l'objectif, c'est dans six mois précisément, le 2 janvier 2026, que nous puissions rendre opérationnel le nouveau système intégré de gestion financière et comptable", a notamment dit Amadou Tidiane Gaye.

M. Gaye prenait part au week-end pédagogique et d'intégration de l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal

(AITS).

Cette rencontre a pour thème : "Le rôle stratégique que doit jouer l'administration du Trésor dans la réalisation de notre ambitieux projet national : la Vision 2050 du Sénégal".

Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor public a précisé que "ce système intégré va embarquer toute la comptabilité de l'État du Sénégal et permettra, un an après, d'embarquer le volet budgétaire".

"Nous sommes en train de dérouler la dernière étape qui va nous conduire au basculement en comptabilité patrimoniale", a indiqué M. Gaye, évoquant aussi des réformes du "système d'information".

Une série de réformes structurelles visant à aider à l'accomplissement des missions principales du Trésor public, sont aussi en vue.

Il s'agit, notamment, de la gestion financière et comptable, de la gestion du portefeuille, de la gestion de la dette et de la gestion de trésorerie.

"Nous venons de décliner le plan d'action prioritaire qui nous permettra d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par l'autorité et qui vont faciliter la mise en oeuvre correcte des priorités fixées dans la lettre de politique sectorielle du ministère", a dit Amadou Tidiane Gaye,

"Cette réforme ne peut pas se faire sans une réforme organisationnelle du Trésor", a-t-il ajouté.

Selon lui, "le Trésor va faire sa mue, avec la création de nouvelles directions notamment, la direction des comptes publics qui sera positionnée dans la centralisation comptable".