Sénégal: Tambacounda abrite la cinquième édition de 'Oscar des Talents'

Sinthou Soufa — Les activités de la cinquième édition de "Oscar Talents" ont été officiellement lancées, samedi, à Sinthiou Soufa, un village de la commune de Ndoga Bacabar, dans le département de Tambacounda (est), a constaté l'APS.

En marge de cette cérémonie de lancement, les populations de la commune de Ndoga Bacabar se sont réunies à Sinthiou Soufa pour labourer un champ de maïs de 16 hectares dénommé "Toolu Baye" en Wolof ou "Nguessa Baaba en" Pularr.

Des pépinières d'oignons ont été cultivés dans ce village situé à environ 26 kilomètres de la ville de Tambacounda.

"Oscars des Talents" est un projet qui vise à aider les jeunes et les femmes qui portent des projets sur l'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'intelligence artificielle et la culture", a déclaré l'initiateur du projet "Oscar des Talents", Mor Ngoné Harma.

Pour le promoteur de ces activités, "le Sénégal a beaucoup de potentiels, à travers ses ressources humaines qui peuvent aider surtout dans l'agriculture et le secteur primaire de façon globale, mais nous voyons toujours des jeunes orientés vers la migration ou l'exode rural. C'est pour changer cette mentalité que nous avons créé le concept +Oscars des Talents+. Nous avons choisi Tambacounda pour abriter cette 5ème édition", a-t-il expliqué.

"Oscars des Talents va visiter tous les pôles économiques du Sénégal, a assuré Mor Ngoné Harma..

Le directeur général de la Maison de la presse Sambou Biagui, natif de la commune de Ndoga Bacabar et initiateur du projet "Toolu Baye" ou "Guessa Baba" (langue locale) à Sinthiou Soufa, s'est dit honoré du choix porté sur Tambacounda pour le lancement de "Oscars des Talents". M. Biagui a salué la "pertinence de ce concept qui vise à fixer les jeunes au niveau de leurs terroirs".

En marge de cette cérémonie de lancement de l'initative "Oscar des talents", les acteurs territoriaux de la commune de Ndoga Bacabar ont plaidé pour un soutien des autorités en termes de matériels agricoles et d'approvisionnement en eau potable.