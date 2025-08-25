Sénégal: Tivaouane - Un quinquagénaire meurt électrocuté dans un champ à Ndiaye Bopp

Un homme âgé d'une cinquantaine d'années est mort samedi, par électrocution dans le village de Ndiaye Bopp, dans la commune de Mont-Rolland (Tivaouane, ouest), a appris l'APS de plusieurs témoins.

L'homme âgé de 55 ans, aurait été électrocuté dans son champ par des câbles souterrains servant à alimenter une motopompe, selon des témoins.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour récupérer le corps, en présence des gendarmes de la brigade de Notto Gouye Diama, qui ont procédé au constat d'usage.

Des habitants signalent que de nombreux producteurs de cette zone recourent à des branchements électriques non conformes, réalisés de manière artisanale pour alimenter les installations agricoles de leurs champs.

Une autre source rapporte qu'un cheval a déjà trouvé la mort vendredi, dans des champs situés entre Ndiaye Bopp et Thiaye, après avoir été en contact avec des câbles défectueux.

Cette récurrence d'incidents relance la question de la sécurisation des branchements électriques dans les zones rurales, où la multiplication de motopompes et autres équipements agricoles exposent les hommes et les animaux à des accidents mortels.