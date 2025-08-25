Sénégal: Moussa Bala Fofana - 'La rencontre de Podor a permis de définir les contours d'une gouvernance territoriale efficace'

Podor — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a soutenu, samedi que les concertations tenues, à Podor (nord) dans le cadre du Pôle territoire nord ont permis de "définir les contours d'une gouvernance territoriale efficace".

"Ces concertations tenues ici à Podor nous ont permis de définir les contours d'une gouvernance territoriale efficace et de renforcer les capacités des acteurs locaux pour une meilleure gestion des territoires, a-t-il dit lors de la cérémonie de clôture de la huitième journée nationale de concertation sur l'Acte IV de la décentralisation.

Balla Moussa Fofana est également revenu sur l'importance des 8 pôles territoires et leur rôle crucial "dans la stratégie de développement et la transformation structurelle du pays".

Il soutient que les pôles territoires seront dotés d'instances collégiales de discussion, réunissant les élus, les acteurs économiques et les experts pour discuter et planifier le développement local.

"Grâce à la décentralisation, il y aura une gestion efficace des risques comme les inondations avec des mécanismes de coordination adaptée en vue de réduire les disparités entre les collectivités et à améliorer la qualité des services publics", a laissé entendre le ministre.

D'après M. Fofana, il sera mis en place des stratégies de promotion de développement durable et inclusif, de la valorisation des ressources locales, de la protection de l'environnement entre autres.

Tout cela, dit-il, pour créer des infrastructures modernes et des plateformes logistiques afin de rendre dynamique le secteur privé local.

Le Sénégal compte 8 pôles territoires, à savoir Dakar, Thiès, le Centre qui regroupe les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, le Sud avec Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le pôle Diourbel-Louga.

Le Sud-Est composé de Tambacounda et Kédougou, le Nord avec la région de Saint-Louis et le Nord-Est composé uniquement de la région de Matam. .