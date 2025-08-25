Sénégal: Thiès - Birame Soulèye Diop promet une aide aux victimes des inondations 'dans les 48 heures'

Thiès — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a assuré que les autorités administratives et les élus territoriaux de Thiès (ouest) se sont accordés pour apporter de l'aide aux populations vivant dans les 80 maisons identifiées comme ayant été impactées par les fortes pluies enregistrées vendredi.

Dans l'après-midi du 22 août, la ville de Thiès a enregistré environ 169 mm de pluie. Ce qui a provoqué des inondations, surtout dans des quartiers situés dans des cuvettes.

Le nombre de maisons impactées par ces pluies dans la cité du rail, est estimé à 80.

"Il se trouve toutefois que nous avons très bien compris qu'à Thiès, il y a des zones constituées de cuvettes où il n'y a pas de facilités d'évacuation des eaux", a souligné le ministre Birame Soulèye Diop.

Il a salué la "compréhension" dont ont fait preuve les populations, non sans souligner les efforts déjà faits pour débarrasser certains sites des eaux.

Il a précisé que pour certains cas, "il ne s'agissait pas à proprement dit d'inondations, mais de l'importance des pluies qui se sont déversées et qui ont besoin d'un certain temps pour pouvoir suivre le cours normal de leur évacuation".

Dans l'immédiat, le ministre a rassuré que les autorités, en l'occurrence le préfet, les sous-préfets et les maires se sont accordés sur les mécanismes à mettre en oeuvre, dans les 48 heures, pour apporter des solutions, en termes d'appui alimentaire, de matelas, de produits désinfectants, mais aussi de mise à disposition de matériel de pompage complémentaire pour soutenir le "travail extraordinaire que font les sapeurs-pompiers mais surtout les équipes des municipalités" .

"Nous disons que dans les 48 heures, les premières solutions seront disponibles", a-t-il assuré.