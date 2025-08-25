Sénégal: Thiès - Birame Soulèye Diop promet une aide aux victimes des inondations 'dans les 48 heures'

24 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop a assuré que les autorités administratives et les élus territoriaux de Thiès (ouest) se sont accordés pour apporter de l'aide aux populations vivant dans les 80 maisons identifiées comme ayant été impactées par les fortes pluies enregistrées vendredi.

Dans l'après-midi du 22 août, la ville de Thiès a enregistré environ 169 mm de pluie. Ce qui a provoqué des inondations, surtout dans des quartiers situés dans des cuvettes.

Le nombre de maisons impactées par ces pluies dans la cité du rail, est estimé à 80.

"Il se trouve toutefois que nous avons très bien compris qu'à Thiès, il y a des zones constituées de cuvettes où il n'y a pas de facilités d'évacuation des eaux", a souligné le ministre Birame Soulèye Diop.

Il a salué la "compréhension" dont ont fait preuve les populations, non sans souligner les efforts déjà faits pour débarrasser certains sites des eaux.

Il a précisé que pour certains cas, "il ne s'agissait pas à proprement dit d'inondations, mais de l'importance des pluies qui se sont déversées et qui ont besoin d'un certain temps pour pouvoir suivre le cours normal de leur évacuation".

Dans l'immédiat, le ministre a rassuré que les autorités, en l'occurrence le préfet, les sous-préfets et les maires se sont accordés sur les mécanismes à mettre en oeuvre, dans les 48 heures, pour apporter des solutions, en termes d'appui alimentaire, de matelas, de produits désinfectants, mais aussi de mise à disposition de matériel de pompage complémentaire pour soutenir le "travail extraordinaire que font les sapeurs-pompiers mais surtout les équipes des municipalités" .

"Nous disons que dans les 48 heures, les premières solutions seront disponibles", a-t-il assuré.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.