Tunisie: Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah en marge de la réunion de l'OCI

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

En marge de sa visite en Arabie saoudite pour participer aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue le 25 août 2025 à Djeddah, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré dimanche 24 août 2025, au siège du Consulat général à Djeddah, des membres de la communauté tunisienne ainsi que des compétences nationales résidant dans cette ville.

Dans son allocution, le ministre a rappelé l'importance accordée aux Tunisiens de l'étranger dans les programmes du ministère, conformément aux orientations du président de la République Kaïs Saïed. Il a souligné la volonté des autorités tunisiennes d'améliorer leurs conditions de séjour dans les pays d'accueil, de défendre leurs droits et de renforcer les services consulaires mis à leur disposition, afin de consolider leurs liens avec la patrie.

Mohamed Ali Nafti a salué, à cette occasion, le rôle actif et constructif de la communauté tunisienne en Arabie saoudite, considérée comme un vecteur de rapprochement civilisationnel et culturel entre les deux peuples frères et un appui au rayonnement de la Tunisie.

Cette rencontre a également permis un échange interactif avec les membres de la communauté, qui ont exposé leurs préoccupations et formulé des propositions visant à améliorer les services consulaires.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé, lors de sa réunion avec l'équipe du Consulat général de Tunisie à Djeddah, la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes de travail pour rehausser la qualité des services rendus aux Tunisiens résidant en Arabie saoudite et d'intensifier les efforts en faveur de leur intégration et de leur bien-être.

