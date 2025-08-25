Tunisie: Un projet de ville médiatique au pays au centre des discussions à Riyad

En marge de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a effectué ce dimanche 24 août 2025 une visite de travail au siège de l'Union des agences de presse des pays de l'OCI (UNA) à Riyad, où il a rencontré son directeur général, Mohammed Ben Abed Rabbou Al-Yami.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération médiatique entre les États membres de l'OCI et de consolider les capacités des institutions de presse du monde islamique afin de relever les défis régionaux et internationaux.

Mohamed Ali Nafti a salué le rôle joué depuis cinquante ans par l'Union dans la coordination médiatique entre pays islamiques, soulignant l'importance des médias comme outil stratégique pour rapprocher les peuples et défendre les causes prioritaires de la nation islamique, en premier lieu la cause palestinienne.

Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de contribuer activement aux mécanismes de coopération mis en place par l'UNA, tout en bénéficiant de ses programmes de formation et de perfectionnement dans le domaine des technologies de l'information.

De son côté, le directeur général de l'UNA a insisté sur la solidité des relations entre l'Union et l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), affirmant que des échanges continus visent à développer des projets communs, notamment dans le domaine de la transformation numérique.

Il a également évoqué le projet de création d'une ville médiatique en Tunisie, appelée à devenir un pôle de référence dans les régions islamique, maghrébine et méditerranéenne, renforçant ainsi le rayonnement international de la Tunisie et mettant en valeur ses atouts culturels et touristiques.

Le responsable de l'UNA a enfin présenté les programmes futurs de l'organisation, en exprimant son espoir de voir la Tunisie jouer un rôle central dans leur mise en oeuvre et leur réussite.