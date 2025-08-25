Tunisie: Absence de lucidité Stadiste dans la zone de vérité - Une identité offensive envolée

A Soliman, le Stade Tunisien a produit du jeu, a été présent dans les différentes zones, a eu des temps de possession mais n'a pas réussi à percer le coffre adverse.

L'inefficacité offensive pose question et Khatoui va devoir y remédier en prévision de la réception de l'ESM, mercredi prochain.

Tenu en échec par l'AS Soliman, le Stade a, semble- t-il, perdu la recette de la victoire au Cap-Bon. Emprunté en attaque, le ST a donc buté sur des locaux vulnérables, mais capables de porter le danger devant les bois de Farhati, comme en atteste ce penalty hérité en première mi-temps, transformé, puis annulé avec l'expulsion du tireur à la clé !

Bref, même si le Stade a laissé entrevoir un léger mieux en croisant la JSK au Ennaifer lors de la 2e ronde, à Soliman, les Stadistes ont certes produit du jeu mais le compartiment offensif a encore péché par manque de lucidité et d'opportunisme à l'approche des buts adverses.

Chokri Khatoui n'a donc pas encore trouvé le remède à l'inefficacité de ses attaquants, alors que le Stade impose tantôt son style fait de verticalité dans le jeu, de combinaison à une touche de balle et de rapides projections vers l'avant, sans pour autant soigner la finition. Un point et puis c'est tout.

Les Bardolais ont donc proposé un tout autre visage face à l'ASS. Celui d'une équipe qui maîtrise mais qui flanche à l'entrée de la surface adverse. Et pourtant, la production d'ensemble face à l'ASS ne s'inscrit pas dans la lignée de la sortie face aux Aghlabides, quelques jours plus tôt, avec récemment un Onze qui convainc sur le terrain sans pour autant toucher au but.

Aujourd'hui pourtant, malgré un effectif quelque peu fragilisé que le board stadiste a tenté d'ajuster sur le mercato, le visage affiché jusque-là est globalement encourageant même si la stérilité offensive laisse plus que jamais perplexe.

Maladroit offensivement mais hyperactif à la récupération et dans les petits espaces de l'entrejeu, le Stade doit travailler certaines séquences en attaque, et Khatoui doit à présent insister sur ce volet en faisant en sorte que les siens soient plus présents et moins friables sur les ailes, autant que lors du rush offensif.

L'audace sans réussite

Au Cap-Bon, à l'image des performances plus que contrastées de Khemissi, Guezmir, Saafi et même Khalil Ayari, qui peut bénéficier des circonstances atténuantes en raison d'un retour parmi le groupe sur le tard, le Stade ne pouvait aspirer à la victoire car très peu dangereux aux abords de la surface d'en face.

Le ST ne pouvait finalement pas espérer mieux, qui, plus est, au regard de ce manque de clairvoyance à l'approche de la zone de Soliman. Peut-on blâmer pour autant le plateau technique ? Sûrement pas car Khatoui s'est permis une touche d'audace au Cap-Bon en alignant une défense à trois, un milieu à quatre avec un positionnement offensif hybride de Ayari et enfin une attaque à quatre têtes.

Concrètement, disposé en 3-4-3, le Stade se voulait entreprenantes avec Hedi Khalfa, Adam Arous et Marouane Sahraoui devant Farhati. Les deux pistons Yusuf Touré et Rayan Smaali aux côtés d'Amath Ndaw et Ayari au coeur du jeu, et enfin, Youssef Saâfi sur le couloir droit, Amine Khemissi sur l'aile opposée et Hosni Guezmir en pointe.

Rien n'y fit cependant, et même les révisions apportées avec les incorporations de l'attaquant nigérian Godswill Emmanuel en lieu et place du pivot Smaali, de l'ailier gauche Iffia à la place de Khalil Ayari, de Hanchi qui a relevé Guezmir et de l'avant-centre Jaouadi qui a remplacé le milieu Ndaw, n'ont pas apporté davantage de percussion aux Bardolais.

Erreur de coaching de la part de Khatoui ? En dépit d'un casting de départ que l'on peut qualifier d'intéressant, l'on note toutefois que Khatoui n'a pas eu recours aux Nacef Atoui, Elyès Jelassi, voire Sajed Ferchichi en cours de jeu ou vers la fin, sans omettre de rappeler que le staff a sûrement ses raisons.

L'effectif est-il trop court? Le Stade a-t-il besoin de temps pour que la mayonnaise prenne ? Si aujourd'hui, la tendance à l'inefficacité s'est quelque peu accentuée, Khatoui doit se pencher la-dessus en insistant sur la finition, sur la manière d'attaquer les espaces et sur la conviction de ses attaquants. Parce qu'en football, il faut toujours avoir la conviction de pouvoir marquer, même à l'entraînement...