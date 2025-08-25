Tunisie: Le CAB subit son premier revers contre la JSO - Les mêmes erreurs se répètent !

Des Cabistes sans âme...

Que ce soit clair dès le départ : Il n'est pas question de faire endosser la défaite au seul départ de l'entraîneur Hidoussi. Certes, le côté moral en a peut- être pris un coup, mais le mal est plus profond. Le CAB manque terriblement de finisseur. Tout le monde au CAB ne fait que constater cette défaillance depuis des saisons maintenant, mais rien n'est fait pour y remédier et le résultat est là.

En outre, quand on possède des joueurs au sein de l'équipe qui sont, de nature, individualistes et de surcroît inefficaces, il n'est pas possible de concrétiser des buts faciles. Vouloir marquer dans un angle fermé alors que deux équipiers sont démarqués est un exemple de situation qui revient à maintes reprises en attaque. N'est- ce pas Ahmed Amri et Timi ? De plus, menés au score, les Bizertins n'ont pas donné l'impression de se dépenser à fond.

Au contraire, ils ont traîné comme une âme en peine si l'on excepte ces quelques triangulations sur le côté droit, mais trop peu pour inquiéter l'arrière-garde adverse! Jusqu'à quand les Cabistes se présenteront, à chaque déplacement, en victimes expiatoires? Gagner à Bizerte seulement ne fait pas du CAB une équipe solide et encore moins compétitive. A quand donc la fin de ce double visage?

Encore un mauvais placement !

Les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. C'est devenu répétitif ! Contre le CSS, le mauvais placement des défenseurs a coûté au CAB deux points précieux.

Tout le monde pensait que la leçon a été retenue et que le nouveau tandem Jaziri- Dridi s'est efforcé à apporter la solution. Seulement contre la JSO, les Cabistes encaissent, de nouveau, un but sur balle arrêtée, une faute doublée d'une sortie hasardeuse du gardien de but Maktouf. Cette erreur d'appréciation était également à l'origine du but égalisateur du CSS la journée précédente. Mauvais placement des défenseurs et tergiversations du keeper dans sa zone, autant de tares défensives à solutionner dans l'immédiat.

Le retour de Bougatfa à l'axe et l'éventuelle titularisation de Hanzouli pourraient rendre l'équipe moins fébrile. Quant à l'engagement d'un nouvel entraîneur, il convient de bien réfléchir avant de se lancer dans une nouvelle aventure...