Tunisie: 200 tonnes de viande d'agneau débarquent à 38,900 dinars/kg

Dans le cadre de sa stratégie visant à réguler le marché et améliorer l'offre en viande rouge, le ministère du Commerce annonce le lancement, à partir de la semaine prochaine, de l'importation de 200 tonnes de viande d'agneau réfrigérée, réparties à raison de 20 tonnes par semaine. Cette mesure, confirmée par Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix, vise à répondre aux pressions croissantes sur le marché dues à la baisse de la production locale.

Le prix de vente au public de la viande d'agneau importée a été fixé à 38,900 dinars le kilogramme, a précisé Trabelsi lors d'un entretien avec l'agence TAP. Il a expliqué que la conjoncture actuelle du marché local est marquée par des tensions importantes tant au niveau de l'approvisionnement que des prix, résultant principalement des années successives de sécheresse ayant réduit la production nationale.

Cette situation a contribué à une augmentation significative des prix, atteignant jusqu'à 60 dinars le kilogramme dans certaines régions, rendant l'accès à cette denrée difficile pour une large partie des consommateurs.

Les dernières statistiques publiées par l'Institut National de la Statistique confirment cette tendance, avec une hausse de 19,1 % des prix de la viande d'agneau et de 5,4 % pour la viande bovine en juillet 2025 par rapport à la même période en 2024.

Pour pallier ce déficit, le ministère coordonne également l'importation hebdomadaire de 20 tonnes de viande bovine réfrigérée, vendue à 37,900 dinars le kilogramme pour le filet et à 34 dinars pour la gîte. Une première cargaison de 20 tonnes a été réceptionnée il y a deux jours et distribuée aux grandes surfaces ainsi qu'aux bouchers modèles.

Dans le cadre de cette opération, le ministère invite les gouverneurs à mettre en place des points de vente directs, tant sur les marchés que chez les bouchers, afin d'assurer une distribution équitable et efficace de la viande importée. Cette initiative s'inscrit dans un programme global visant à renforcer l'offre de viande réfrigérée via la Société Ellouhoum.

Par ailleurs, un plan d'action conjoint entre les ministères du Commerce et de l'Agriculture a été validé récemment pour le développement durable du cheptel bovin et ovin, avec pour objectif d'améliorer l'autosuffisance nationale en viande rouge dans les années à venir.

Une campagne de contrôle a également été menée la semaine dernière dans plusieurs établissements de restauration, notamment les points de vente de grillades, aboutissant à la constatation de nombreuses infractions.

Enfin, une réunion de travail s'est tenue le 20 août sous la présidence du ministre Samir Abid, rassemblant les représentants des ministères et organismes publics concernés. Cette réunion a permis de renforcer la coopération entre les structures clés (Société Ellouhoum, Office des fourrages, Office des terres domaniales, Office de l'élevage) afin d'assurer une offre locale suffisante et à prix abordable, tout en limitant le rôle des intermédiaires dans un contexte de forte inflation des prix et de rareté de l'offre.

Le ministère prévoit également d'étendre le réseau de distribution de la viande importée via les points de vente de l'Office des terres domaniales, pour toucher un maximum de consommateurs à travers tout le pays.