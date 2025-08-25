Tunisie: Gabès - 93 % de la biodiversité marine disparue à cause de la pollution

Les côtes de Gabès ont perdu près de 93 % de leur biodiversité marine en raison d'une pollution persistante, notamment industrielle, a alerté Kaireddine Dbeyya, militant écologiste engagé dans la région.

Lors de son passage ce dimanche 24 août 2025 sur les ondes de Diwan Fm, Dbeyya a déploré la disparition de nombreuses espèces d'herbiers marins, autrefois abondantes dans le golfe de Gabès, aujourd'hui fortement dégradé sur le plan écologique.

Selon lui, l'arrêt des activités du Groupe Chimique Tunisien (GCT), implanté dans la région depuis des décennies, représenterait une étape essentielle pour entamer la restauration de l'écosystème marin local.

Il a insisté sur la nécessité urgente d'éradiquer les sources de pollution afin de permettre aux plages de Gabès de retrouver leur état naturel et leur attractivité écologique et touristique.

La région de Gabès, autrefois réputée pour la richesse de sa faune et flore marine, est aujourd'hui considérée comme l'une des zones côtières les plus affectées par la pollution industrielle en Méditerranée.