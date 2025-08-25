Tunisie: Ariana mise sur l'eau recyclée pour sauver ses agriculteurs !

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre du suivi de la gestion des eaux usées traitées dans le gouvernorat, une réunion de la commission régionale de suivi, de contrôle et de développement de l'usage des eaux traitées s'est tenue récemment au siège du gouvernorat d'Ariana.

Cette séance de travail, qui fait suite aux recommandations émises lors d'une précédente réunion, a permis d'examiner l'état des lieux de l'utilisation des eaux usées traitées par les services de l'Office national de l'assainissement (ONAS) et du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), ainsi que les dysfonctionnements constatés, notamment en ce qui concerne les infrastructures et les branchements illicites.

Le gouverneur d'Ariana, Walid Sandaid, a souligné l'urgence de renforcer les volumes d'eaux usées traitées et de les réutiliser efficacement au profit des agriculteurs de la région, dans l'optique de soutenir les périmètres irrigués et de répondre aux défis liés à la raréfaction des ressources hydriques. Il a également insisté sur la lutte contre les raccordements anarchiques aux réseaux, afin d'assurer une distribution équitable et sécurisée des ressources.

Par ailleurs, le gouverneur a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation autour des bonnes pratiques d'utilisation de ces eaux, tout en veillant au respect des normes de qualité exigées, tant pour un usage agricole que pour d'éventuels usages non agricoles.

La réunion a rassemblé plusieurs responsables et parties prenantes : le secrétaire général du gouvernorat, les délégués des délégations de Mnihla, Sidi Thabet, Ariana Ville et Kalaât el-Andalous, le délégué régional au développement agricole, le directeur régional de l'ONAS, le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, ainsi que des représentants des structures administratives et techniques concernées.

