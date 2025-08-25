Tunisie: Huile d'olive - Les exportations tunisiennes frappées par la baisse des prix

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les recettes issues des exportations tunisiennes d'huile d'olive ont enregistré une baisse de 31 % au cours des neuf premiers mois de l'année, pour atteindre environ 3 190 millions de dinars. Cette contre-performance s'explique principalement par la chute des prix à l'exportation, malgré une progression des volumes exportés.

Selon les dernières données publiées par l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI), 79,4 % des recettes proviennent des ventes d'huile d'olive en vrac, contre seulement 20,6 % pour l'huile conditionnée, soulignant la faible valorisation du produit transformé.

Durant la même période, la Tunisie a exporté 236 900 tonnes d'huile d'olive, soit une hausse par rapport à la campagne précédente (2023-2024). La majorité des volumes reste destinée au vrac (85,6 %), contre 14,4 % en huile conditionnée.

Le revers s'est joué sur les prix : le prix moyen à l'exportation a chuté de 50,9 % en juillet 2025 comparé à la même période de l'année précédente, affectant lourdement les recettes globales.

En ce qui concerne les exportations d'huile d'olive biologique, elles ont atteint 46 900 tonnes pour une valeur estimée à 637 millions de dinars, confirmant une demande soutenue sur les marchés internationaux.

Lire l'article original sur La Presse.

