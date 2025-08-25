Tunisie: Le 'Tabarka World Music Festival' signe son grand retour après 20 ans d'absence

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

La ville de Tabarka s'apprête à renouer avec son héritage musical en accueillant la 6e édition du "Tabarka World Music Festival", après deux décennies de silence. La dernière édition de ce rendez-vous emblématique remonte à 2001. 

Organisé par l'Association Al-Wafa pour la promotion du théâtre, le festival se tiendra du 27 au 30 août sur la scène en plein air du Théâtre de la Mer, lieu emblématique surplombant la Méditerranée. Ce retour proposera une programmation éclectique mêlant musique tunisienne et sonorités du monde, dans un esprit de dialogue artistique et d'ouverture culturelle.

Selon le directeur du festival, Slim Briremi, cette édition vise à faire découvrir la richesse des musiques du monde aux visiteurs et touristes, tout en permettant au public tunisien d'explorer de nouveaux horizons musicaux. L'événement entend également contribuer au dynamisme économique de la région à travers l'activité culturelle et touristique qu'il génère.

Programme officiel - Tabarka World Music Festival 2025

27 août : Soirée d'ouverture avec l'artiste Nordo

28 août : Performance conjointe du rappeur local Janjoun et de Hama K8t (Khalil Briki), artiste originaire de Tabarka résidant au Canada

29 août : Spectacle Yalla Nghani (Chantons ensemble) dirigé par le maestro Katiba Al-Rahali

30 août : Soirée de clôture avec Mortadha Fetiti

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.