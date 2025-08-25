Tunisie: Le 'Tabarka World Music Festival' signe son grand retour après 20 ans d'absence

La ville de Tabarka s'apprête à renouer avec son héritage musical en accueillant la 6e édition du "Tabarka World Music Festival", après deux décennies de silence. La dernière édition de ce rendez-vous emblématique remonte à 2001.

Organisé par l'Association Al-Wafa pour la promotion du théâtre, le festival se tiendra du 27 au 30 août sur la scène en plein air du Théâtre de la Mer, lieu emblématique surplombant la Méditerranée. Ce retour proposera une programmation éclectique mêlant musique tunisienne et sonorités du monde, dans un esprit de dialogue artistique et d'ouverture culturelle.

Selon le directeur du festival, Slim Briremi, cette édition vise à faire découvrir la richesse des musiques du monde aux visiteurs et touristes, tout en permettant au public tunisien d'explorer de nouveaux horizons musicaux. L'événement entend également contribuer au dynamisme économique de la région à travers l'activité culturelle et touristique qu'il génère.

Programme officiel - Tabarka World Music Festival 2025

27 août : Soirée d'ouverture avec l'artiste Nordo

28 août : Performance conjointe du rappeur local Janjoun et de Hama K8t (Khalil Briki), artiste originaire de Tabarka résidant au Canada

29 août : Spectacle Yalla Nghani (Chantons ensemble) dirigé par le maestro Katiba Al-Rahali

30 août : Soirée de clôture avec Mortadha Fetiti