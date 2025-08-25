Tunisie: Un décès relance les alertes sur les dangers du port de pêche à Kélibia

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

La société civile tire la sonnette d'alarme sur l'état de délabrement avancé du port de pêche de Kélibia. Dans un appel adressé au ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, le militant Haïthem Mahfoudh a demandé une intervention rapide pour réhabiliter les infrastructures du port, qu'il a qualifiées de "catastrophiques".

Selon Mahfoudh, l'absence d'entretien régulier a conduit à une recrudescence des accidents de travail parmi les pêcheurs et les ouvriers du port. Il a également insisté sur la nécessité de rouvrir le dispensaire situé à l'intérieur du port, fermé depuis près de vingt ans, malgré les besoins médicaux urgents des usagers.

Par ailleurs, il a appelé à la création d'un centre de secours permanent de la protection civile au sein du port, actif toute l'année. Une telle structure permettrait d'assurer la sécurité des pêcheurs, des estivants et de l'ensemble du personnel portuaire, notamment en cas de noyade ou d'accident professionnel.

Cet appel intervient au lendemain d'un drame survenu dans le port : un plongeur a perdu la vie alors qu'il tentait de réparer une panne sur un bateau amarré.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.