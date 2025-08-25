Tunisie: Kairouan - Campagne de démantèlement des installations sauvages au Souk Nhayssiya

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le samedi 23 août 2025 au soir, les autorités régionales de Kairouan ont lancé une opération de transfert des vendeurs installés de manière anarchique au Souk Nhayssiya vers l'espace Sidi Abd Ennabi.

Cette campagne a permis la suppression de 37 emplacements d'installations sauvages et la libération des trottoirs encombrés par des barrières métalliques, des caisses et des marchandises qui entravaient la circulation piétonne et automobile.

Parallèlement, des opérations de nettoyage ont été menées aux abords du souk afin de réorganiser l'espace public et d'améliorer l'aspect esthétique du centre-ville.

Ce phénomène d'installation anarchique causait des perturbations significatives dans la circulation et portait atteinte à la qualité de vie en dégradant l'image urbaine du centre de Kairouan. Cette situation suscitait le mécontentement des passants, des riverains et des voyageurs.

Les autorités locales réaffirment leur engagement à poursuivre ces actions pour garantir un cadre urbain ordonné, sécurisé et agréable à tous.

