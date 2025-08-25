Ghana: Le grand festival culturel Chale Wote met l'accent sur l'histoire et le présent de la RDC

Au Ghana, ce 24 août 2025 a marqué le clap de fin pour la quinzième édition du festival de street art « Chale Wote », « Viens mon ami » en langue Ga. Pendant une semaine, ce sont 120 artistes, locaux et internationaux, qui se sont produits au coeur de la capitale. Les quelques 100 000 festivaliers ont pu profiter gratuitement de sculptures, fresques, concerts, mais aussi projections de cinéma et performances artistiques, le tout, inscrit dans l'ADN de cet événement : la déconstruction du récit colonial, centré cette année sur l'histoire et le présent de la RDC. Reportage.

En cette fin d'après-midi sous l'arche de l'indépendance, l'heure est venue de la parade de clôture du festival Chale Wote : un cortège composé de grandes fresques bariolées montées sur des échafaudages à roulette, suivies de musiciens et de festivaliers. Un spectacle que Selma Fredua, accompagnée de sa soeur et de leurs enfants, ne raterait pour rien au monde. « Je ne pense pas que je puisse comparer ce festival avec un autre, c'est vraiment unique, dédié à l'art, glisse-t-elle. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons tellement d'art autour de nous et on adore ça ! ».

Complètement gratuit, le festival sert avant tout une mission : rendre l'art accessible au plus grand nombre pour alerter sur les conséquences du colonialisme sur le continent africain, avec, pour cette édition, un coup de projecteur sur la République démocratique du Congo. Mantse Aryiiquayi (Ariouqoué), directeur de Chale Wote, explique : « Nous examinons la situation de la RDC grâce à des installations, des performances, de la musique, des conflits actuels à la manière dont le Congo est devenu cette terre dont les pays occidentaux ont profité. Il n'y a que par l'art que nous pouvons nous rappeler qu'il reste un long chemin à parcourir. »

Le directeur espère une chose : que cette édition ait permis de partager aux 100 000 visiteurs le devoir de mémoire, et celui de vigilance.