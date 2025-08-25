Ghana: Le grand festival culturel Chale Wote met l'accent sur l'histoire et le présent de la RDC

25 Août 2025
Radio France Internationale
Par Victor Cariou

Au Ghana, ce 24 août 2025 a marqué le clap de fin pour la quinzième édition du festival de street art « Chale Wote », « Viens mon ami » en langue Ga. Pendant une semaine, ce sont 120 artistes, locaux et internationaux, qui se sont produits au coeur de la capitale. Les quelques 100 000 festivaliers ont pu profiter gratuitement de sculptures, fresques, concerts, mais aussi projections de cinéma et performances artistiques, le tout, inscrit dans l'ADN de cet événement : la déconstruction du récit colonial, centré cette année sur l'histoire et le présent de la RDC. Reportage.

En cette fin d'après-midi sous l'arche de l'indépendance, l'heure est venue de la parade de clôture du festival Chale Wote : un cortège composé de grandes fresques bariolées montées sur des échafaudages à roulette, suivies de musiciens et de festivaliers. Un spectacle que Selma Fredua, accompagnée de sa soeur et de leurs enfants, ne raterait pour rien au monde. « Je ne pense pas que je puisse comparer ce festival avec un autre, c'est vraiment unique, dédié à l'art, glisse-t-elle. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons tellement d'art autour de nous et on adore ça ! ».

Complètement gratuit, le festival sert avant tout une mission : rendre l'art accessible au plus grand nombre pour alerter sur les conséquences du colonialisme sur le continent africain, avec, pour cette édition, un coup de projecteur sur la République démocratique du Congo. Mantse Aryiiquayi (Ariouqoué), directeur de Chale Wote, explique : « Nous examinons la situation de la RDC grâce à des installations, des performances, de la musique, des conflits actuels à la manière dont le Congo est devenu cette terre dont les pays occidentaux ont profité. Il n'y a que par l'art que nous pouvons nous rappeler qu'il reste un long chemin à parcourir. »

Le directeur espère une chose : que cette édition ait permis de partager aux 100 000 visiteurs le devoir de mémoire, et celui de vigilance.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.