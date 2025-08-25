Tunisie: Sarra Zafrani Zanzari reçue par l'Empereur du Japon

Dans le cadre de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui s'est tenue à Yokohama, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zafrani Zanzari, a multiplié les rencontres bilatérales de haut niveau avec des chefs d'État et de gouvernement africains ainsi qu'avec des représentants du secteur privé japonais.

À l'issue de ces trois jours d'échanges intensifs, et après un entretien fructueux avec le Premier ministre japonais, M. Shigeru Ishiba, Mme Zanzari a participé, vendredi 22 août au soir, à une cérémonie officielle au Palais impérial de Tokyo, aux côtés de plusieurs dirigeants africains.

Elle y a été accueillie par Leurs Majestés l'Empereur Naruhito et l'Impératrice Masako du Japon.

Au cours de son échange avec l'Empereur, Mme Zanzari a transmis les salutations du Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, et a salué la solidité des relations historiques entre la Tunisie et le Japon, établies il y a près de 70 ans. Elle a souligné l'importance de renforcer cette coopération bilatérale, notamment à travers une intensification des investissements japonais en Tunisie et le développement de nouveaux partenariats économiques.

Cette rencontre marque un moment fort de la participation tunisienne à la TICAD 9, illustrant la volonté commune des deux pays de hisser leur coopération à un niveau stratégique.