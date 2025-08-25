Tunisie: Protection civile - Plus de 52 mille interventions au cours de la saison estivale

Les équipes de la Protection civile ont effectué 52 mille interventions sur l'ensemble du territoire entre le 1eᣴ juin et le 21 août 2025, couvrant les incendies de forêts et de récoltes, les accidents de la route ainsi que les opérations liées aux noyades et à la sécurisation des plages.

Invité de l'émission « Point de dialogue » réalisée au studio TV de l'agence TAP, lieutenant-colonel, Khalil Mechri, chef du service des statistiques et de l'appui opérationnel à l'Office national de la protection civile, a indiqué que les équipes réalisent au moins 24 interventions par heure, mobilisant l'ensemble des moyens humains et logistiques pour sécuriser la saison estivale.

Selon Mechri, les feux de forêt sont en hausse cette année avec 134 incendies ayant ravagé 2 194 ha, contre 106 feux et 314 ha sur la même période en 2024.

Une progression « non inquiétante », a-t-il nuancé, car elle reste dans la moyenne des cinq dernières années. Au titre du plan préventif, l'Office a déployé 16 centres saisonniers en zones forestières (Jendouba, Kef, Béja, Siliana et Bizerte) pour appuyer les 125 unités permanentes. Ces postes temporaires, opérationnels jusqu'à fin septembre, ont réduit les délais d'intervention et contribué à préserver environ 12 millions de quintaux de blé.

Malgré ces dispositifs, la période du 23 au 27 juillet 2025, a connu l'embrasement de 426 feux dans les gouvernorats de Siliana, Zaghouan, Béja, Jendouba et Kasserine, nécessitant la conjugaison des efforts de l'Armée, des services des forêts, de l'Équipement, des municipalités et des riverains.

Côté sinistralité routière, les accidents ont augmenté de 19 % depuis le début de l'été, tandis que les noyades ont reculé de 31 %, notamment fin juillet et en août. Les secours ont sauvé 322 personnes de la noyade.

Mechri a relevé que les zones côtières concentrent la majorité des interventions en raison de la densité et du trafic, tout en alertant sur la létalité des accidents dans d'autres régions, souvent liés au dépassement des vitesses autorisées et à l'usage du téléphone au volant.