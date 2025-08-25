Tunisie: Le pays lance un plan national pour mettre fin aux ruptures de médicaments

Le ministre de la Santé, Mostafa Ferjani, a présidé vendredi 22 août 2025 une séance de travail consacrée à l'élaboration d'un plan national visant à faire face aux pénuries conjoncturelles de médicaments.

Parmi les principales mesures décidées figurent la mise en place d'une plateforme d'alerte précoce à la Pharmacie centrale pour signaler tout risque de rupture, l'obligation pour les fabricants de déclarer régulièrement leurs stocks afin d'éviter les pénuries soudaines, ainsi qu'une coordination anticipée avec les laboratoires en cas de perturbation de la production.

Le plan prévoit également le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation des médicaments génériques, en plus d'un appel adressé aux médecins et pharmaciens à s'appuyer sur les données nationales dans la prescription et à rationaliser les ordonnances. Les citoyens seront, par ailleurs, sensibilisés à l'importance du bon usage des médicaments.

Selon le ministère de la Santé, ces mesures visent à assurer la continuité de l'approvisionnement, à mettre fin au phénomène de rupture des médicaments et à garantir le droit des citoyens à accéder à leurs besoins pharmaceutiques.