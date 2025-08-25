Afrique Australe: Meurtre par couteau à Sousse - Un migrant d'Afrique subsaharienne victime d'un différend

24 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le parquet du tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite du meurtre d'un migrant originaire d'Afrique subsaharienne, poignardé dans la nuit dans le quartier de cité El Aouina.

Le représentant du parquet ainsi que le juge d'instruction se sont rendus sur place pour effectuer les premières constatations. Une brigade de la police judiciaire de Sousse-ville a été chargée d'enquêter sur les circonstances de ce crime, conformément à une commission rogatoire.

Selon les premières investigations, un différend aurait éclaté entre la victime et un groupe de migrants, ce qui aurait conduit à cet acte tragique.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer les responsabilités et faire la lumière sur cette affaire.

