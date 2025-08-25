Tunisie: Urgence 2.0 - Le pays digitalise son système de secours...

Le comité de pilotage de l'Office national de la protection civile a lancé les études préparatoires pour la modernisation du dispositif de la protection civile, un projet financé par un prêt de plus de 150 millions de dinars accordé par l'Agence française de développement (AFD). Ce projet a été approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple en juillet dernier.

Lors de son intervention dans l'émission Noktat Hiwar (Point de dialogue), le commandant Khalil Mchari, chef du service des statistiques et du soutien opérationnel à l'Office national de la protection civile, a présenté les quatre axes principaux du projet : la numérisation du numéro d'urgence 198, l'acquisition de nouveaux équipements, la création d'une unité spécialisée, ainsi que la mise en place d'une école de formation de base.

Le projet prévoit la mise en place de 24 salles d'opérations réparties sur tout le territoire, équipées des dernières technologies permettant une localisation précise des incidents grâce à l'intelligence artificielle et un choix optimisé des itinéraires d'intervention.

Le parc matériel de la protection civile sera enrichi avec des équipements innovants, notamment une échelle mécanique de 40 mètres pour intervenir sur les bâtiments de grande hauteur, des robots spécialisés pour manipuler les substances radioactives dangereuses, ainsi que des drones.

Par ailleurs, une seconde unité spécialisée sera créée et basée à El Jem (gouvernorat de Mahdia) pour intervenir dans les régions du sud. Des équipes légères composées de 20 experts en recherche et sauvetage seront réparties sur l'ensemble du territoire national.

Le projet inclut également la création d'une école de formation de base à Zriba (gouvernorat de Zaghouan), conforme aux standards internationaux, avec des infrastructures dédiées à la recherche, au sauvetage et à la plongée, en complément des formations dispensées à l'école de Djebel Jelloud.

Le commandant Mchari a souligné que ce projet apportera une transformation qualitative majeure au dispositif national de protection civile. Les comités de pilotage central et techniques travaillent activement pour que ce projet soit opérationnel dans les prochaines années.