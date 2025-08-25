Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzeri rencontre la diaspora tunisienne au Japon

En marge de la 9e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a rencontré, ce vendredi 22 août, plusieurs membres de la communauté tunisienne résidant au Japon, lors d'un échange organisé au siège de l'ambassade de Tunisie à Tokyo.

La rencontre s'est tenue en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, ainsi que de représentants de la Présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Dans son allocution d'ouverture, Zaafrani Zenzeri a souligné l'attention constante portée par le Président de la République, Kaïs Saïed, aux Tunisiens de l'étranger, réaffirmant son attachement à leur garantir les meilleures conditions, tant dans leurs pays d'accueil qu'en Tunisie. Elle leur a transmis les salutations du Chef de l'État ainsi que sa reconnaissance pour leur rôle actif dans la représentation de la Tunisie à l'étranger et leur contribution au renforcement des liens de confiance et de coopération entre la Tunisie et le Japon.

Elle a mis en avant la valeur des compétences tunisiennes à l'étranger, affirmant que la Tunisie a besoin de toutes ses forces, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour bâtir un avenir plus juste et prospère, centré sur l'humain, sans exclusion ni marginalisation. Elle a rappelé que les Tunisiens à l'étranger sont de véritables ambassadeurs de leur pays à travers le monde.

Zaafrani Zenzeri a ensuite écouté avec attention les préoccupations et suggestions de la communauté tunisienne présente, assurant qu'elles seront prises en considération dans les politiques à venir. Elle a insisté sur le fait que la Tunisie les considère comme des partenaires à part entière dans le projet national, et qu'elle restera toujours aux côtés de ses enfants fidèles pour élever haut le drapeau national.

De leur côté, les participants ont exprimé leur attachement à la Tunisie et leur volonté de contribuer à son développement, chacun depuis son domaine d'expertise, dans un esprit de patriotisme et de solidarité.