Tunisie: Juillet 2025 - Le 4e mois le plus chaud jamais enregistré au pays

Le mois de juillet 2025 a été classé quatrième mois le plus chaud jamais enregistré en Tunisie, selon le bulletin climatique mensuel publié par l'Institut National de la Météorologie (INM). La température moyenne nationale s'est élevée à 29,8 °C, dépassant de 1,8 °C la moyenne de référence fixée à 28 °C.

Les températures moyennes ont varié entre 26,8 °C à Thala et 32,4 °C à Gafsa. Les températures maximales moyennes, quant à elles, se sont situées entre 31,4 °C à Mahdia et 40,3 °C à Kairouan. La température maximale moyenne nationale a atteint 36,1 °C, soit 1,5 °C au-dessus de la moyenne de référence (34,6 °C).

La température minimale moyenne nationale a également été supérieure à la normale, atteignant 23,4 °C, contre une moyenne de référence de 21,4 °C, soit un écart de +2 °C. Les températures minimales ont oscillé entre 19,5 °C au Kef et 26,9 °C à Gabès.

Un excédent pluviométrique marqué

Le mois de juillet a également été caractérisé par un excédent pluviométrique important, en raison de plusieurs épisodes pluvio-orageux survenus notamment entre le 2 et le 3 juillet à Kasserine, Thala, Siliana et Jendouba, puis entre le 12 et le 14 juillet à Kairouan, Siliana et Le Kef.

Dans le nord du pays, les 10 principales stations météorologiques ont cumulé 83,9 mm de pluie, soit 147 % de la normale. Dans le centre, les précipitations ont été proches de la normale avec 45,6 mm enregistrés contre une normale de 47,1 mm. Le sud du pays a quant à lui reçu un cumul de 5,8 mm de précipitations.

Par ailleurs, des rafales de vent ont été observées à plusieurs reprises durant le mois. À Bizerte, les vitesses ont fréquemment dépassé les 60 km/h, tandis qu'à Djerba, une pointe exceptionnelle de 108 km/h a été enregistrée.