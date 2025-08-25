Algérie: Athlétisme/Championnats arabes U18 - Abdelkader Mahrez remporte l'or du 10.000 mètres/marche

24 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TUNIS — Le jeune marcheur Abdelkader Mahrez a offert à l'Algérie sa première médaille d'or aux Championnats arabes des moins de 18 ans, actuellement en cours en Tunisie, en remportant le 10.000 mètres/marche, lors de la deuxième journée de compétition, disputée dimanche au Complexe Sportif Radès de Tunis.

Malgré la forte chaleur qui a sévi ce dimanche à Tunis, le jeune international algérien a réussi une belle course et s'est imposé en 47:18.58, devançant le Tunisien Mountadher Nedjlaoui (49:04.09) et l'Egyptien Youcef Mohcen Ramadan (53:33.63).

Samedi, lors de la première journée de compétition, l'Algérie avait gagné deux médailles: une bronze et une argent, respectivement par Fatma Zohra Guessoum, sur le 5000 mètres/marche, et Mouatez Belhabib, au saut en longueur.

Guessoum avait bouclé le 5000m en 25:17.64, terminant derrière les Tunisiennes Nour Aoun (24:45.49), et Fatima Messikh (25:13.78), alors que Belhabib avait terminé deuxième de son concours, avec un bond mesuré à 6,94 mètres.

La compétition se poursuivra jusqu'au 27 août, et l'Algérie s'y est engagée avec un total de 34 athlètes (garçons et filles), qui pour la plupart ont réalisé leurs minima de qualification lors des Journées Elite & Jeunes Talents Sportifs, disputées entre le SATO du Stade 5-Juillet (Alger) et le stade d'athlétisme de Souk El Tenine, dans la wilaya de Béjaïa.

Outre Fatma Zohra Guessoum, l'effectif de la sélection nationale compte deux autres athlètes de la catégorie U17, et qui à travers leur bon rendement au cours des derniers mois ont gagné le droit d'accompagner les U18 dans ces Championnats arabes.

Il s'agit de la demi-fondiste Yasmine Bouallaga, qui sera engagée sur le 800 mètres, et de la sprinteuse Salsabil Bounemeur, qui elle disputera le 100 mètres et le 200 mètres.

Outre l'Algérie, les autres pays engagés dans cette compétition sont : le Sultanat d'Oman, la Palestine, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Bahreïn, la Somalie, le Soudan, le Maroc, la Syrie, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, la Libye, et la Tunisie, pays hôte de la compétition.

Il s'agit de la 11e édition de ces Championnats arabes des U18, et l'Algérie ambitionne d'y glaner un maximum de médailles, de différentes couleurs.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.