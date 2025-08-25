Algérie: Athlétisme/Championnats arabes U18 - Benyeghzer et Djalit offrent deux nouvelles médailles au pays

TUNIS — Les hurdlers Mohamed Benyeghzer (110m/haies) et Narimène Djalit (100m/haies) ont bonifié de deux médailles la moisson algérienne à la 11e édition des Championnats arabes des moins de 18 ans, actuellement en cours en Tunisie, en glanant respectivement l'argent et le bronze lors de la 2e journée de compétition, dimanche, au Complexe Sportif de Radès (Tunis).

Deux médailles de plus qui portent le total provisoire de la sélection nationale à cinq (1 or, 2 argent et 2 bronze), en attendant le déroulement des autres finales, dont certaines sont prévues en soirée.

L'unique médaille d'or récoltée par l'Algérie jusqu'ici a été l'oeuvre de l'excellent Abdelkader Mahrez, au 10.000 mètres/marche, avec un chrono de 47:18.58, devant le Tunisien Mountadher Nedjlaoui (49:04.09) et l'Egyptien Youcef Mohcen Ramadan (53:33.63).

Les deuxièmes médailles d'argent et de bronze, outre celles de Benyeghzer et Djalit, ont été l'oeuvre de Mouatez Belhabib, au saut en longueur et Fatma Zohra Guessoum, au 5000 mètres/marche.

Belhabib avait terminé à la deuxième place de son concours, avec un bond mesuré à 6,94 mètres, alors que Guessoum avait réussi un chrono de 25:17.64, terminant ainsi derrière les Tunisiennes Nour Aoun (24:45.49), et Fatima Messikh (25:13.78).

La compétition se poursuivra jusqu'au 27 août, avec la participation des Algériens qui sont présents en totalité, au nombre de 34 athlètes (garçons et filles), dont la plupart ont réalisé leurs minima de qualification lors des Journées Elite & Jeunes Talents Sportifs.

Outre Fatma Zohra Guessoum, la sélection nationale est composée entre autres, de deux athlètes de la catégorie U17: la demi-fondiste Yasmine Bouallaga, qui sera alignée sur le 800 mètres, et de la sprinteuse Salsabil Bounemeur, engagée sur le 100 mètres et le 200 mètres.

Outre l'Algérie, les autres pays engagés dans cette compétition sont : le Sultanat d'Oman, la Palestine, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Irak, Bahreïn, la Somalie, le Soudan, le Maroc, la Syrie, le Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte, la Libye, et la Tunisie, pays hôte de la compétition.