Algérie: Para-canoë / Championnats du monde 2025 - Finale KL3 (200m) - L'Algérien Brahim Guendouz termine à la 8e place

ROME — L'Algérien Brahim Guendouz a terminé à la 8e place en finale (A) des Championnats du monde 2025 de para-canoë, disputée dimanche matin à Milan (Italie).

Cette course KL3, disputée sur une distance de 200 mètres, a été remportée par le Géorgien Serhii Yemelianov, en 40.31, devant le Brésilien Miqueias Elias Rodrigues (41.29) et l'Australien Dylan Littlehales (41.33), alors que Guendouz a réussi un chrono de 42.42.

L'international algérien a atteint cette finale (A) en décrochant la deuxième place dans sa série de qualification, disputée vendredi, avec un chrono de 42.52, avant de récidiver en demi-finale, disputée le lendemain (samedi), en décrochant là-encore la deuxième place, avec un chrono de 42.64.

Le Championnat du monde de para-canoë réunit l'élite de la discipline, et constitue l'un des rendez-vous majeurs inscrits au calendrier international, sous l'égide de la Fédération internationale de la discipline (Planet-Canoë).

Cette édition 2025 a débuté le 20 août courant, dans un barrage d'eau douce à Milan, où elle se clôturera ce dimanche après-midi. Il s'agit du barrage Idroscalo : un plan d'eau artificiel, conçu entre-deux-guerres pour être hydro-aéroport de la métropole lombarde. Mais il a peu servi à cet usage, et il est vite devenu une importante base nautique pour les loisirs.