Afrique: CHAN - 'Nous sommes très déçus de l'élimination'

ZANZIBAR — Le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, s'est dit "très déçu" de l'élimination prématurée de son équipe en quart de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2024 (reporté à 2025), face au Soudan (1-1, 2-4 t.a.b.), samedi au stade Amaan de Zanzibar en, Tanzanie.

Lors de la conférence de presse d'après-match, le coach Bougherra n'a pas caché sa frustration: "Evidemment, je suis déçu. On voulait continuer l'aventure, mais elle s'arrête malheureusement sur une séance de tirs au but. C'est ça, le football. Je n'ai rien à reprocher aux joueurs, ils ont tout donné, pas seulement lors de ce quart de finale, mais tout au long du tournoi. Je suis fier de tout l'effectif, y compris ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer".

Pour le sélectionneur, le style de jeu soudanais a considérablement perturbé les plans de l'équipe nationale: "Beaucoup de longs ballons, des attaquants puissants, un bloc compact, et un gros pressing sur les deuxièmes ballons. Cela compliquait la construction du jeu".

Malgré l'élimination, Bougherra estime que le parcours de l'équipe reste positif.

"C'est dommage que notre chemin s'arrête là, surtout qu'on a eu beaucoup de choses positives durant ce tournoi. On connaît notre parcours: nous sommes restés invaincus dans le jeu, et compte tenu des conditions dans lesquelles cette équipe a été construite, je n'ai aucun reproche à faire aux joueurs. Face au Soudan, nous avons tout tenté, notamment en ajoutant un deuxième attaquant après avoir encaissé le but. Les joueurs ont tout donné, et malheureusement, la décision s'est faite aux tirs au but. Cela fait partie du football".

Au-delà de cette élimination, le CHAN a également constitué une étape importante dans la préparation de la prochaine Coupe arabe de la FIFA, prévue à Doha (Qatar) du 1er au 18 décembre prochain, où l'Algérie défendra son titre.

"Ce rendez-vous africain a été une préparation supplémentaire et un tremplin en vue de la Coupe Arabe. Cela nous a permis d'identifier les joueurs susceptibles d'être retenus. Il y aura sûrement plus de concurrence pour retenir les meilleurs".

La sélection entamera sa préparation pour la Coupe arabe dès le mois d'octobre, avec probablement de nouveaux renforts dans l'effectif et quelques départs.

"La Coupe arabe sera une autre compétition, un autre défi, dans un autre contexte", a conclu Madjid Bougherra.