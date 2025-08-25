Algérie: Rationalisation de la consommation d'eau - 8 millions de m3 économisés en 2024 grâce à la réparation des fuites

ALGER — La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) a économisé près de 8 millions de mètres cubes (m3) d'eau potable en 2024, grâce à quelque 24.000 interventions effectuées pour la réparation des fuites sur le réseau de distribution dans les wilayas d'Alger et de Tipasa, selon les données présentées par la société.

En 2025, les équipes d'intervention relevant de la SEAAL ont maintenu le rythme, avec la réparation de 11.855 fuites jusqu'au mois de juin dernier, contribuant ainsi à la rationalisation de la consommation d'eau et à l'amélioration de la performance du réseau au niveau du territoire d'activité de la société.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale du secteur de l'hydraulique visant à préserver les ressources en eau et à garantir la continuité du service public de l'eau potable malgré le défi climatique et la pression croissante sur les réseaux, et ce, à travers la réduction des fuites et l'amélioration de la performance du réseau de distribution, explique la société.

Le bilan de la SEAAL pour l'année 2024 fait état de la mobilisation de 387 millions de m3 d'eau, dont 320 millions de m3 destinés à la wilaya d'Alger (51% à partir des stations de dessalement, 27% à partir des eaux souterraines et 22% à partir des eaux superficielles) et 67 millions de m3 destinés à la wilaya de Tipasa (38% à partir du dessalement, 32% à partir des eaux souterraines et 30% à partir des barrages).

Par ailleurs, chaque année, la société réalise plus de 120.000 analyses d'échantillons prélevés sur le réseau de production et de distribution pour s'assurer de la qualité de l'eau, 12.000 analyses physicochimiques et bactériologiques et 282.000 tests de chlore.

La consommation quotidienne moyenne d'eau dans les wilayas d'Alger et de Tipasa s'élève à près d'un million de m3. La SEAAL en assure la distribution, en garantissant l'approvisionnement de la wilaya de Blida à hauteur de 20.000 à 30.000 m3/jour, en plus d'autres quantités transférées, directement ou indirectement, vers les wilayas de Tizi Ouzou et de Boumerdès, portant le nombre de bénéficiaires des services de la société à près de cinq (5) millions de personnes, selon le même bilan.

Dans le cadre d'une approche globale visant à renforcer la sécurité hydrique durable, les pouvoirs publics s'emploient à intensifier les programmes de sensibilisation des citoyens à l'usage rationnel de l'eau, et continuent, en parallèle, à investir dans les projets de dessalement de l'eau de mer, une option stratégique pour garantir des sources d'approvisionnement alternatives et pérennes, particulièrement dans les zones côtières à forte densité de population, réduisant ainsi la dépendance aux ressources superficielles et souterraines exposées aux effets du changement climatique.