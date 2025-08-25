Afrique: IATF 2025 - L'édition d'Alger promet d'importants acquis pour l'Afrique

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), prévue à Alger du 4 au 12 septembre, devrait générer d'importants acquis en matière d'investissements, de diversification économique et de partenariats, a affirmé le président du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique de l'Afrique (FOGECA), Amadou Diagne.

Dans une déclaration à l'APS, M. Diagne a souligné que cet événement "apportera des retombées significatives, tant en investissements qu'en diversification industrielle, en dynamisant les échanges et en accélérant l'intégration intra-africaine à travers des accords concrets".

Dans ce contexte, il a assuré que l'IATF 2025 sera "un rendez-vous gagnant, aussi bien pour l'Algérie que pour l'ensemble du continent", estimant que "l'Algérie dispose du potentiel pour devenir un hub continental reliant le Maghreb au reste de l'Afrique".

Selon lui, cette foire constitue "une plateforme idéale" pour concrétiser les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en transformant les discussions en contrats tangibles.

"Nous attendons notamment des partenariats structurants pour les PME : joint-ventures, accords d'exportation, logistique partagée et harmonisation des normes", a-t-il précisé.

Le FOGECA oeuvre déjà avec ses partenaires afin que les entrepreneurs membres du forum arrivent à Alger avec des propositions prêtes à être signées.

Evoquant la persistance de la pauvreté en Afrique malgré l'abondance de ses ressources naturelles, M. Diagne a déploré que de nombreux pays continuent d'exporter leurs matières premières à l'état brut, limitant ainsi l'émergence d'un tissu économique viable.

Pour inverser cette tendance, le FOGECA plaide pour un nouveau modèle économique basé sur la transformation locale des ressources, le développement de chaînes de valeurs agricoles modernes afin d'assurer la sécurité alimentaire, ainsi qu'un soutien accru aux PME, notamment par un meilleur accès au financement, à la formation et à l'énergie.

"Notre credo est simple : industrialiser l'Afrique pour nourrir sa population, créer des emplois et développer le continent", a-t-il résumé.

Créé en 2007, le FOGECA regroupe plus de 400 opérateurs économiques africains, issus aussi bien du secteur public que du privé. Le forum, Basé à Dakar, promeut une vision commune du développement et de l'intégration économique du continent.

Il se veut une vitrine des opportunités d'investissement en Afrique, favorisant les échanges, le partage d'expériences et la convergence des intérêts économiques. Le FOGECA oeuvre également à renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale et à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)