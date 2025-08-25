Afrique: Palmarès de l'Afrobasket après la 31e édition

Luanda — Voici le palmarès de l'Afrobasket après la clôture, ce dimanche à Luanda, de la 31e édition du tournoi, remportée par l'Angola grâce à une victoire contre le Mali, lors d'un match disputé au Pavillon omnisport de Kilamba, à Luanda.
- 1962 (Le Caire) - Égypte
- 1964 (Casablanca) - Égypte
- 1965 (Tunis) - Maroc
- 1968 (Casablanca) - Sénégal
- 1970 (Alexandrie) - Égypte
- 1972 (Dakar) - Sénégal
- 1974 (Bangui) - République Centrafricaine
- 1975 (Alexandrie) - Égypte
- 1978 (Dakar) - Sénégal
- 1980 (Rabat) - Angola
- 1983 (Égypte) - Égypte
- 1985 (Côte d'Ivoire) - Côte d'Ivoire
- 1987 (Tunisie) - République Centrafricaine
- 1989 (Luanda) - Angola
- 1992 (Le Caire) - Angola
- 1993 (Nairobi) - Angola
- 1995 (Alger) - Angola
- 1997 (Sénégal) - Sénégal
- 1999 (Angola) - Angola
- 2001 (Maroc) - Angola
- 2003 (Égypte) - Angola
- 2005 (Angola) - Angola
- 2007 (Angola) - Angola
- 2009 (Libye) - Angola
- 2011 (Madagascar) - Tunisie
- 2013 (Côte d'Ivoire) - Angola
- 2015 (Tunisie) - Nigéria
- 2017 (Tunisie / Sénégal) - Tunisie
- 2021 (Rwanda) - Tunisie
- 2025 (Angola) - Angola