Afrique: Palmarès de l'Afrobasket après la 31e édition

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Voici le palmarès de l'Afrobasket après la clôture, ce dimanche à Luanda, de la 31e édition du tournoi, remportée par l'Angola grâce à une victoire contre le Mali, lors d'un match disputé au Pavillon omnisport de Kilamba, à Luanda.

  • 1962 (Le Caire) - Égypte
  • 1964 (Casablanca) - Égypte
  • 1965 (Tunis) - Maroc
  • 1968 (Casablanca) - Sénégal
  • 1970 (Alexandrie) - Égypte
  • 1972 (Dakar) - Sénégal
  • 1974 (Bangui) - République Centrafricaine
  • 1975 (Alexandrie) - Égypte
  • 1978 (Dakar) - Sénégal
  • 1980 (Rabat) - Angola
  • 1983 (Égypte) - Égypte
  • 1985 (Côte d'Ivoire) - Côte d'Ivoire
  • 1987 (Tunisie) - République Centrafricaine
  • 1989 (Luanda) - Angola
  • 1992 (Le Caire) - Angola
  • 1993 (Nairobi) - Angola
  • 1995 (Alger) - Angola
  • 1997 (Sénégal) - Sénégal
  • 1999 (Angola) - Angola
  • 2001 (Maroc) - Angola
  • 2003 (Égypte) - Angola
  • 2005 (Angola) - Angola
  • 2007 (Angola) - Angola
  • 2009 (Libye) - Angola
  • 2011 (Madagascar) - Tunisie
  • 2013 (Côte d'Ivoire) - Angola
  • 2015 (Tunisie) - Nigéria
  • 2017 (Tunisie / Sénégal) - Tunisie
  • 2021 (Rwanda) - Tunisie
  • 2025 (Angola) - Angola

