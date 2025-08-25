Afrique: Le Président de la République marque sa présence lors du sacre de l'Afrobasket

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a assisté dimanche, au Pavillon omnisport de Kilamba, à Luanda, aux derniers instants du sacre de l'équipe nationale masculine senior de basketball, qui a remporté son 12e titre de l'Afrobasket.

Dans la tribune d'honneur étaient également présents la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, ainsi que la première dame, Ana Dias Lourenço.

L'Angola a remporté la finale de l'Afrobasket face au Mali par 70 à 43, dans un match largement dominé par la sélection nationale.

Plus de 12 000 supporters ont assisté à la rencontre, dans une ambiance de grande fête sportive, qui coïncide avec les célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975.

