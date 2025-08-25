Afrique: Le Président angolais de retour au pays après avoir co-présidé la TICAD9 au Japon

24 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est rentré au pays ce dimanche, après avoir co-présidé, à Yokohama (Japon), la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD9), en sa qualité de Président en exercice de l'Union africaine.

Lors de l'ouverture de l'événement, João Lourenço a souligné le rôle du Japon dans la promotion de la coopération avec l'Afrique, à travers la TICAD, un mécanisme créé en 1993, devenu une plateforme essentielle de dialogue et de concertation pour le progrès du continent.

Il a toutefois alerté sur les obstacles qui continuent de limiter l'accès de l'Afrique aux financements internationaux, une situation qui, selon lui, ralentit la mise en oeuvre de l'agenda de développement.

Le Président angolais a mis en avant le fait que les notations de risque attribuées à de nombreux pays africains les classent comme emprunteurs à "haut risque", ce qui rend difficile l'accès à des capitaux à faible coût, pourtant indispensables pour des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'électrification, de l'industrialisation et du progrès technologique.

Lors de son intervention au Sommet des Affaires de la TICAD9, João Lourenço a plaidé pour un engagement accru du Japon dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Il a également rappelé que la vision africaine du développement est formalisée dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine, un document qui prévoit des efforts conjoints sur les prochaines décennies, reposant sur des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux de premier plan, parmi lesquels figure le Japon.

Le Président João Lourenço a également pris part à la cérémonie de remise de la 5e édition du Prix Noguchi, en présence des empereurs du Japon, du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, ainsi que de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.