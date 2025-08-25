Sénégal: Décès de Mamadou Kanté - Une voix de la presse régionale s'éteint à jamais

24 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin DIATTA (Correspondant)

L'ancien journaliste de Radio Sénégal est décédé ce dimanche 24 août au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Figure respectée de la presse du Sud, il laisse derrière lui un héritage fait d'engagement, de consensus et de lutte pour de meilleures conditions de travail des journalistes.

Ancien journaliste de Radio Sénégal, Mamadou Kanté a été rappelé à Dieu ce dimanche 24 août au centre hospitalier régional de Ziguinchor, des suites d'une maladie. Retraité à la station régionale de Kolda, il collaborait encore avec le Groupe médias du Sud (Gms). Son inhumation est prévue dans la capitale du Fouladou. Pour ses confrères, la disparition de Mamadou Kanté est une perte immense.

Journaliste de terrain mais aussi bâtisseur, il aura marqué des générations de professionnels de la communication par son rôle à la tête du Comité régional de gestion de l'aide à la presse. «Mamadou Kanté a beaucoup participé à la promotion de la presse régionale, à l'accès de ses acteurs à de meilleures conditions de travail. C'est sous sa présidence que l'État avait affecté la Maison de la Presse aux professionnels de Ziguinchor», témoigne Boubacar Diassy, journaliste à la TFM et proche du défunt. Son passage à ce poste fut décisif. Grâce à lui, plusieurs journalistes de la région de Ziguinchor ont pu disposer, pour la première fois, d'ordinateurs portables et d'outils adaptés à leur métier.

Sous son impulsion également, la Maison de la presse de Ziguinchor s'est dotée d'ordinateurs fixes et d'une connexion permanente, permettant aux reporters de travailler sereinement, loin des contraintes familiales, dans un contexte marqué par la sensibilité de l'information en zone de conflit. Mais au-delà du professionnel, ses pairs saluent un homme de paix et de consensus.

«À chaque fois qu'il y avait un choc d'ambitions ou des divergences qui pouvaient dégénérer, il intervenait au bon moment pour rapprocher les positions. Il avait ce don de calmer les esprits et de préserver l'unité du corps de la presse régionale», rappelle Boubacar Diassy. Mamadou Kanté laisse ainsi le souvenir d'un journaliste engagé, pédagogue et conciliateur, dont la carrière restera un repère pour les jeunes générations de la presse sénégalaise.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.