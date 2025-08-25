Sénégal: Décès de Mamadou Kanté - Une voix de la presse régionale s'éteint à jamais

L'ancien journaliste de Radio Sénégal est décédé ce dimanche 24 août au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Figure respectée de la presse du Sud, il laisse derrière lui un héritage fait d'engagement, de consensus et de lutte pour de meilleures conditions de travail des journalistes.

Ancien journaliste de Radio Sénégal, Mamadou Kanté a été rappelé à Dieu ce dimanche 24 août au centre hospitalier régional de Ziguinchor, des suites d'une maladie. Retraité à la station régionale de Kolda, il collaborait encore avec le Groupe médias du Sud (Gms). Son inhumation est prévue dans la capitale du Fouladou. Pour ses confrères, la disparition de Mamadou Kanté est une perte immense.

Journaliste de terrain mais aussi bâtisseur, il aura marqué des générations de professionnels de la communication par son rôle à la tête du Comité régional de gestion de l'aide à la presse. «Mamadou Kanté a beaucoup participé à la promotion de la presse régionale, à l'accès de ses acteurs à de meilleures conditions de travail. C'est sous sa présidence que l'État avait affecté la Maison de la Presse aux professionnels de Ziguinchor», témoigne Boubacar Diassy, journaliste à la TFM et proche du défunt. Son passage à ce poste fut décisif. Grâce à lui, plusieurs journalistes de la région de Ziguinchor ont pu disposer, pour la première fois, d'ordinateurs portables et d'outils adaptés à leur métier.

Sous son impulsion également, la Maison de la presse de Ziguinchor s'est dotée d'ordinateurs fixes et d'une connexion permanente, permettant aux reporters de travailler sereinement, loin des contraintes familiales, dans un contexte marqué par la sensibilité de l'information en zone de conflit. Mais au-delà du professionnel, ses pairs saluent un homme de paix et de consensus.

«À chaque fois qu'il y avait un choc d'ambitions ou des divergences qui pouvaient dégénérer, il intervenait au bon moment pour rapprocher les positions. Il avait ce don de calmer les esprits et de préserver l'unité du corps de la presse régionale», rappelle Boubacar Diassy. Mamadou Kanté laisse ainsi le souvenir d'un journaliste engagé, pédagogue et conciliateur, dont la carrière restera un repère pour les jeunes générations de la presse sénégalaise.