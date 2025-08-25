Sénégal: Gamou 2025 - La célébration fixée au 4 septembre

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) s'est réunie dimanche soir dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) pour scruter la lune et déterminer le début du mois de Rabî al-Awwal, communément appelé mois du Gamou.

Après consultation de ses représentants déployés dans les quatorze régions et les quarante-six départements du pays, la Commission a annoncé que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire national. Par conséquent, la célébration du Mawlid (Gamou), marquant la naissance du Prophète Muhammad (PSL), aura lieu le jeudi 4 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire.

En accord avec les familles religieuses et les imams, il a ainsi été retenu que le lundi 25 août 2025 correspond au premier jour du mois lunaire de Rabî al-Awwal. Le coordonnateur de la CONACOC, Imam El Hadji Oumar Diène, président des imams et oulémas du Sénégal ainsi que de la Commission lunaire et du dialogue interreligieux, a adressé ses voeux à toute la communauté musulmane du pays, invitée à célébrer cette fête spirituelle dans la paix et la communion.